اليوم السابع
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الإفتاء توضح أصل صيغة أذان "صلوا فى بيوتكم" بعد إغلاق المساجد وتعطيل الجماعة

السبت، 21 مارس 2020 02:42 م
الإفتاء توضح أصل صيغة أذان "صلوا فى بيوتكم" بعد إغلاق المساجد وتعطيل الجماعة الجامع الازهر الشريف
كتب لؤى على

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بعد قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان «صلوا في بيوتكم»، بالإضافة إلى قرار وزارة الأوقاف بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة.الصيغة الجديدة للأذان هي :

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر  الله أكبر

لا إله إلا الله

 

من جانبها أوضحت دار الإفتاء المصرية مشروعية الصياغة الحالية للآذان حيث قالت:"ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس قال لِمُؤَذِّنِه في يوم مَطِير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق».


الجامع الازهر الشريف

غلق المساجد

صلوف في بيوتكم

صلوا فى بيوتكم

اخبار مصر

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