اليوم السابع
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الأوقاف تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن مخالفات غلق المساجد

السبت، 21 مارس 2020 09:44 م
الأوقاف تخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن مخالفات غلق المساجد وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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خصصت وزارة الأوقاف الخط التالى (01008806466) لتلقى أى مخالفات عبر المكالمة الصوتية أو الرسائل النصية، للابلاغ عن مخالفات غلق المساجد، حيث أكدت وزارة الأوقاف أنه لا مساس بمستحقات العاملين بها مدة غلق المساجد، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .
 
 
قالت وزارة الاوقاف، فى بيان لها، أنه لن يتم فتح المسجد بأي حال طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم فى الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال، ولاسيما أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
 
 
وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أن قرار غلق جميع المساجد ووقف الأذان الموحد الذى يبث بألف مسجد وإطلاق أذان النوازل الذى أطلق فى صلاة العصر ولمدة أسبوعين تم تطبيقهم جميعا.
 
 
وأوضحت الغرفة تعاونها مع كافة الصحف والقنوات فى تلقى البلاغات بالمساجد المفتوحة بالمخالفة لقرار الأوقاف بالغلق، بالإضافة لقيام جهات التفتيش بالوزارة تعمل بقوة، كما تم تكليف الدعاة بالتفتيش على المساجد وتكليف كل مفتش بـ 30 مسجدا.
 
وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، ورئيس غرفة العمليات، ل اليوم السابع، أن الغرفة فى انعقاد دائم، وتتواصل مع المديريات، ومع قطاعات التفتيش، وكافة مؤسسات الدولة والإعلام الوطنى شركاء فى محاربة أى خلل للمحافظة على حياة الناس.
 
وأضاف رئيس غرفة العمليات، أن الغرفة تلقت مخالفتين بمسجدى أبو السعود بالمنيل والصديق بشيراتون، وسيتم التعامل مع المخالفة، لافتا إلى أن الدعاة الآن أصبحوا مفتشين مكلفين لحين انتهاء الأزمة وحقوقهم ستدفع كاملة.
 
 

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