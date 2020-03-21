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الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

السبت، 21 مارس 2020 03:00 ص
الأردن تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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أعلنت الحكومة الأردنية امس الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة.
 
عمان– سبوتنيك. وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر خلال إيجاز صحافي مساء امس الجمعة "سجلت 15 حالة جديدة اليوم لأشخاص مصابين ليصبح العدد الإجمالي 84 حالة"مضيفا: "جميع الحالات مستقرة".
 
هذا وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق من اليوم حظر التجول في المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت يوم أمس الجمعة أمر دفاع رقم 2 القاضي بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من صباح اليوم السبت.
 
ويأتي القرار نظرا لعدم التزام المواطنين بقرار الحكومة السابق القاضي بعدم الخروج إلا للضرورة، والذي كان وفق إجراءات اتخذتها المملكة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

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فيروس

الاردن

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