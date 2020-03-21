الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس تتابع غلق المطاعم والمحال التجارية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تواصل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بالتنسيق مع مجلس مدينة بلبيس، المرور داخل المدينة، لمتابعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمحال التجارية من السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وشنت الحملة برئاسة اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، بالتنسيق مع العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، وشرطة المرافق.