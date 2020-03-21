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الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس تتابع غلق المطاعم والمحال التجارية.. صور

السبت، 21 مارس 2020 10:35 م
الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس تتابع غلق المطاعم والمحال التجارية.. صور الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس تتابع غلق المطاعم
الشرقية- فتحية الديب

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تواصل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، بالتنسيق مع مجلس مدينة بلبيس، المرور داخل المدينة، لمتابعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمحال التجارية من السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

وشنت الحملة برئاسة اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، بالتنسيق مع العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، وشرطة المرافق.

فى سياق متصل، أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عدد من الأسواق وما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والاشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

وأكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشد المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجدبها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الأمراض الفيروسية والمعدية.

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