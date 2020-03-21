اليوم السابع
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اقتصادية قناة السويس تستكمل تعقم ميناء السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد

السبت، 21 مارس 2020 05:24 م
اقتصادية قناة السويس تستكمل تعقم ميناء السخنة والأدبية وأبراج الإرشاد
كتب مدحت عادل

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لليوم الثانى على التوالى قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم باستكمال أعمال التطهير والتعقيم فى ميناء السخنة والمبانى الإدارية وبرج الإرشاد، وكذا ميناء الأدبية وذلك فى إطار التوجيهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقد تمت أعمال التطهير والتعقيم للمكاتب الإدارية وكل المحتويات بالموانئ التابعة للقطاع الجنوبى (ميناء العين السخنة والأدبية) واستمرار هذه الأعمال لليوم الثانى على التوالى.

وفى هذا السياق قال المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة إن المنطقة الاقتصادية تقوم بدورها فى التوعية لكل العاملين لأخذ الاحتياطات حرصا على سلامة كل العاملين والمترددين على مكاتب ومقار المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة وتبذل كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، داعيا كل العاملين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حماية لأنفسنا وحماية لبلدنا.

وواصل الخط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هى مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.

وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن أعراض المرض تتمثل فى الحمى والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، وتابعت: اذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.

 


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

تعقيم المنشأت

كوروناد

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