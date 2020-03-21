استمرار أعمال إصلاحات الهبوط الأرضى بمحور 26 يوليو.. فيديو

كتب أحمد الجعفرى

تواصل الأجهزة المختصة فى محافظة الجيزة العمل على إصلاح التشققات التى ظهرت فى الطبقة الإسفلتية بمحور 26 يوليو، عقب موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

وضعت الأجهزة المختصة حواجز حديدية بمحيط المنطقة المتضررة أعلى محور 26 يوليو، واستعانت بالأجهزة المتخصصة فى علاج التشققات الأرضية، ودعم الطبقة الإسفلتية التى تضررت جراء سقوط الأمطار، لإعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال إصلاحات محور 26 يوليو خلال أيام، ليعود للعمل بكامل طاقته، بعد توقفه بشكل اضطرارى، جراء الهبوط الواقع فى الطريق القادم من ميدان لبنان ومتجه لمدينة الشيخ زايد و 6 أكتوبر.

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.