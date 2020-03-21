اليوم السابع
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ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى المغرب إلى 86 حالة

السبت، 21 مارس 2020 07:00 ص
ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى المغرب إلى 86 حالة كورونا ارشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 86 حالة.
 
 وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، السبت "تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 86 حالة".
 
ودخل المغرب مرحلة فرض الحجز الصحي الإجباري، وأصبح خروج المواطنين مرتبطا بالحصول على ترخيص من السلطات ويأتي هذا الإجراء خشية تفشي وباء كورونا بالبلاد.
 
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
 
وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9، 840 آخرين".
 
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات الجمعة "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".
 
وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.
 
 

وزارة الصحة المغربية

كورونا

فيروس

المغرب

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