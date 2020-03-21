اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 12:59 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2705 حالات في يوم واحد

السبت، 21 مارس 2020 12:35 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2705 حالات في يوم واحد كورونا
(رويترز)

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قال معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662.

وأضاف المعهد أن 47 شخصا في المجمل توفوا جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بيوم الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31.

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين"​​.

 

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

 

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء.

 

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".

 


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