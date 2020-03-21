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ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 16 حالة وفاة و1632 إصابة

السبت، 21 مارس 2020 03:42 م
ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 16 حالة وفاة و1632 إصابة كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، اليوم السبت، أن عدد حالات الوفاة فى البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وصل إلى 16 حالة وفاة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة المتواجدة فى العناية المركزة إلى 43 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات حتى الآن 1623 إصابة.

 

وكان رئيس الوزراء السويدى ستيفان لوفين، دعا كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى البقاء فى منازلهم وعدم الاحتكاك بالآخرين، لحمايتهم من خطر انتشار الفايروس، ووجهت هيئة الصحة العامة المواطنين إلى تجنب الاحتكاك بالمسنين خوفا من نقل العدوى إليهم.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" فى العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.

 

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال فى تصريحات: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

 

وأضاف أن النجاحات فى مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء.

 

وجددت منظمة الصحة العالمية، نصائحها للشعوب من أجل مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل الذى اعتبرته المنظمة وباءً عالميًا، ونشرت الصحة العالمية صورة تحث فيها المواطنين على البقاء داخل المنزل والبعد عن التجمعات.


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