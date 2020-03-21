اجتماع عاجل لوكيل أوقاف الإسكندرية لمتابعة قرار غلق المساجد

وأوضح البيان الصادر عن المديرية اليوم، أن هذا القرار الذى اتخذته الوزارة يأتى فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحفاظ على المواطنين، وأن هذا القرار فى مثل هذه الظروف مما جاءت به الشريعة الغراء فإن من مقاصد الاديان التى اجمعت عليها الحفاظ على الإنسان وحماية حياته وعدم تعريضه للخطر فالساجد قبل المساجد.

وأضاف البيان ، أن من السنة الصلاة فى البيوت عند وقوع البلاء او الخوف من وقوعه وان يقول المؤذن الا صلوا فى بيوتكم، مؤكدً على أنه سيقوم بصحبة الدكتور عبدالرحمن نصار بالمرور غدا على الادارات الفرعية لمتابعة سير لجان المتابعة بها وحتى يجتمع بالسادة الائمة لمناقشة بعض الخطط الخاصة بهذه المرحلة.

ووجه كلمة لابنائه من الائمة: "حثهم فيها على الجد والاجتهاد فى هذه الفترة لان المهمة الملقاة على عاتقهم كبيرة، ولأن دورهم فى هذه الفترة فى غاية الخطورة فهم لسان الأمة الناطق واملها الصاعد ومصابيحها التى تكشف الظلم وتنير الدرب".

ووجه كلمة لابناء المحافظة: "حثهم فيها على التكاتف والترابط والتعاون فى تنفيذ القرارات الوقائية التى تعلنها الدولة حفاظا على سلامة الوطن والمواطنين، ونسأل الله أن يرفع البلاء وان يحفظ العباد ويعافيهم من كل مكروه وسوء".