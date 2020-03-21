إغلاق 5 مصانع بمنطقة الاستثمار فى بورسعيد 15 يوما لمواجهة كورونا

وفى سياق آخر، عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد ومدى تنفيذ الخطة الاحترازية والوقائية فى هذا الشأن ، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، ومسؤلى الصحة وعميد كلية الطب ببورسعيد

واستعرض اللواء عادل الغضبان ، معدلات تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية طبقا لتوجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء ووزارة الصحة والسكان وكذلك الوقوف على أخر تطورات الموقف بعد الاجراءات الاحترازية التى قامت بها المحافظة ، و حملات التطهير والتعقيم التى تتم داخل المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة ومعدل الوعى لدى المواطن بالتعليمات المقررة فى هذا الشأن وتقرر اقامة عدد 2 خيمة بمدخل كل مستشفي مزودة باطقم فنية مدربة كاجراء احترازي وتستخدم في الكشف الاولي لحالات الاشتباه.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون الكامل مع كلية طب بورسعيد بقيادة الدكتور خالد صبري عميد الكلية بتوفير اطباء الامتياز بغرفة عمليات المحافظة علي مدار اليوم لتلقي البلاغات والتعامل معها.

كما استعرض المحافظ مع رؤساء الأحياء ما تم فيما يتعلق بتنفيذ قرار غلق المحلات والمقاهى والمطاعم والكافتيريات ومتابعة الحملات المستمرة فى تطبيق القرار منعا لنشر العدوى بين المواطنين كإجراء وقائى ضد الفيروس المستجد ، وشدد على الاستمرار فى توعية المواطنين بعدم الذهاب للأسواق الا فى حالة الضرورة وعدم التكدس امام المخابز وترك مسافة متر بين كل مواطن ، والالتزام بكافة تعليمات الدولة فى هذا الأمر حرصا على الأمن والسلامة العامة للوطن

وشدد محافظ بورسعيد علي رؤساء الاحياء بتكثيف اعمال النظافة ورفع الاشغالات والعمل علي رفع الوعي لدي المواطنين باهميةالحدث الذي تشهدة مصرنا وضرورة الالتزام بتعليمات الاجهزة التنفيذية .