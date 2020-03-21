اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 07:00 ص
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إعرف طريقه الجلوس الصحيحة عشان تحافظ على عمودك الفقرى وانت بتشتغل فى البيت

السبت، 21 مارس 2020 07:00 ص
إعرف طريقه الجلوس الصحيحة عشان تحافظ على عمودك الفقرى وانت بتشتغل فى البيت العمل المكتبى
كتبت نهير عبد النبى

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بعد القرارات الصادرة بتعطيل الدراسة والعمل من المنزل لمكافحة الفيروس القاتل كورونا، نحتاج جميعا لاستخدام الكمبيوتر والتابلت فى العمل ولكن قد يستهتر البعض بالعمل فى المنزل من خلال عدم الجلوس بطريقة صحيحة مما يؤثر على صحة العمود الفقرى والعضلات ويعرضك لمشاكل فى العظام أنت فى غنى عنها.
 
 
لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح للجلوس بطريقة صحيحة اثناء عملك فى المنزل وفقا لما ذكره موقع cornerstonephysio
 
1:ينصح بالجلوس على كرسى مريح وله ظهر مبطن حتى لا تؤثر على صحة عمودك الفقرى وتسبب الألم والالتهاب به.
2:ابتعد عن اداء عملك من خلال جلوسك على السرير حتى لا تسبب انحناء فى العمود الفقرى.
3:حافظ على صحة الرقبة والرأس وأن تكون مفرودة أثناء عملك وابتعد عن ثنى الرأس أو الرقبة.
4:حاول أن تفرد ظهرك اثناء العمل على جهاز الكمبيوتر وذلك لمنع انحناء العمود الفقرى أو التهاب الرقبة والفقرات.
5:تجنب الجلوس لفترات طويلة على شاشة الكمبيوتر واحرص دائما على التمشية فى المنزل لفك عضلات القدمين والظهر.
6:حاول أن تجعل الماوس ولوحة المفاتيح قريبة منك منعا لحدوث أى مشاكل فى يديك.
7: يجب عليك إراحة القدمين على الأرض بشكل مستقيم.
8: وضع الشاشة على مستوى العين بشكل مستقيم حتى لا تضطر لثنى الرقبة

العمود الفقرى

العمل من المنزل

عمودك الفقرى

انحناء العمود الفقرى

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