إصابة 4 وزراء فى بوركينا فاسو بكورونا وارتفاع العدد إلى 64 حالة

واجادوجو (رويترز)

قال متحدث باسم حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، إنه تبين إصابة 4 وزراء بالحكومة بفيروس كورونا (كوفيد-19) فى حين ارتفع عدد المصابين بالمرض فى البلد الأفريقى من 40 إلى 64 فى أكبر حصيلة بدول غرب أفريقيا.

وقال المتحدث إن المسؤولين المصابين هم وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والتعدين والتعليم، وقال وزير الشون الخارجية ألفا بارى فى تغريدة فى وقت متأخر أمس الجمعة "الشائعة أصبحت واقعا...جرى إخطارى للتو بأننى مصاب بكوفيد-19" وذلك فى إشارة إلى تقارير إعلامية أثارت تكهنات بشأن صحته.

وأكد وزراء التعدين والتعليم والداخلية إصاباتهم فى منشورات على فيسبوك، وأبلغ السفير الإيطالى فى بوركينا فاسو اندريا روموسو رويترز بأنه أصيب بالفيروس.