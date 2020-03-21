إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على "صحراوي البحيرة"

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز النوبارية في البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوباري، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق "أبو المطامير- حوش عيسى"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وشهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير خلال الايام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو حمص المركزي لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون.

وبالفحص تبين مصرع عامل واصابة 6 اخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوي بالقرب من مدينة وادى النطرون.