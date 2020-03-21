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إصابة طفلتين فى مملكة البحرين بفيروس كورونا وانتقال العدوى لـ5 أشخاص آخرين

السبت، 21 مارس 2020 01:15 م
إصابة طفلتين فى مملكة البحرين بفيروس كورونا وانتقال العدوى لـ5 أشخاص آخرين تفشى فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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سجلت السلطات فى مملكة البحرين، أصغر حالات الإصابة عمرا بفيروس كورونا «كوفيد-19»، حيث أصيبت طفلة بحرينية «8 سنوات» بالفيروس، بعد زيارتها لإحدى عيادات العيون، ثم نقلت العدوى بعد ذلك لشقيقتها «4 سنوات».

وقالت صحيفة "الأيام البحرينية" أن الطفلة المصابة تم فحصها بعد زيارتها للعيادة، ونقلت العدوى إلى 5 أشخاص آخرين من بينهم شقيقتها والتي تبلغ من العمر «4 سنوات».

ثم نقلت العدوى بعد ذلك إلى بحرينية «28 سنة»، وبحريني آخر «75 سنة»، وبحريني «27 سنة»، وبحرينية أخرى تبلغ من العمر «50 سنة».


البحرين

فيروس كورونا

كورونا

مملكة البحرين

وباء كورونا

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