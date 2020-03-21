أوقاف الأقصر تعلن تفعيل قرار الوزارة بإيقاف إقامة صلاة الجماعة وتغلق جميع المساجد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، بدء تفعيل قرار وزارة الأوقاف بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات على مستوى المحافظة ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: (اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر . اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر - أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله - أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله - ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم - الله أكبر الله أكبر - لا إله إلا الله).

وكانت قد قالت وزارة الأوقاف في بيانها أن ذلك يأتي بناء على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها , وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر .

وعلى صعيد متصل قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

قاد رجال مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، ظهر اليوم الجمعة، حملة نظافة مكبرة بالاشتراك مع مديرية البيطري بالأقصر، وذلك على مستوى المديرية والتى تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وذلك بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات ذات الإختصاص والمواطنين، ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر، أنه خرجت تلك الحملات فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات معالى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه حملات ومبادرات الشباب بالتعاون مع مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، لتعقيم وتطهير كافة المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى الدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وذلك بالإشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات ذات الإختصاص والمواطنين.

فيما قام عدد من شباب مدينة الطود بعمليات التطهير وتعقيم الأماكن العامة والمساجد، في إطار دورها المجتمعي تقوم جمعية الشباب للتنمية الشاملة بمساعدة من شبابها في مركز ومدينة الطود بالمشاركة المجتمعية لتطهير وتعقيم وتوعية المواطنين، حيث قام الشباب حتى الآن بتعقيم وتطهير عدد 18 مسجد داخل المدينة وعدد من الأماكن العامة والمقاهي والمواصلات والتكاتك، وسوف تستمر الحملة بشكل يومي.

كما قام فريق من الشباب المتطوعين من الكرنك العامرة بتعقيم مسجد السيد يوسف وعدد من مساجد المنطقة بالجهود الذاتية، حيث شهدت محافظة الأقصر على مدار الساعات الماضية حملات مكثفة للتعقيم والتطهير للتسلح ضد "فيروس كورونا" ومكافحته قبل توافد المصلين على المساجد لأداء صلاة الجمعة، إذ استمرت عمليات التعقيم والتطهير داخل مساجد الأقصر حفاظاً على سلامة المصلين، وذلك في ظل ما تمر به البلاد من انتشار مرض "فيروس كورونا" وجاءت الحملات بناء على التعليمات الواردة من قبل وزارة الأوقاف ومن قبل توجيهات الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر.