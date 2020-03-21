أنور قرقاش: فى أزمة كورونا اتبعوا الإجراءات الصحية لحماية كبار السن

ريهام عبد الله

طالب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، المواطنين من الحفاظ على كبار السن، ووضعهم على رأس الاهتمام والمسئولية، قائلا :"اتبعوا الاجراءات الوطنية لحماية صحتهم".

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في أزمة كورونا، يجب أن نضع أحباءنا كبار السن على رأس مسؤولياتنا واهتمامنا. احرصوا على الوالد والوالدة وعلى كل عزيز من أقربائكم من كبار السن. واتبعوا الإجراءات الوطنية لحماية صحتهم. راجعوا بعض عاداتكم الاجتماعية حفاظاً على كل ما يمثلونه من غلا ومحبة".



أنور قرقاش أنور قرقاش

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، قد أكد أن اجراءات الإمارات تعمل على الوقاية من فيروس كورونا بفعالية، موجها رسالة للإماراتيين مفادها:" مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين. وسننجح بتكاتف الجميع".

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر :"تعمل اجراءاتنا الوطنية في الوقاية من فيروس كورونا بفعالية. وهي تقوم على مبادئ الحماية والاحتراز والوقاية وآلياتها الفحص والحجر المنزلي. مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين. وسننجح بتكاتف الجميع".

وحضر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، "البرزة الأسبوعية"، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وأشاد بالترتيبات التي تراعى منهجية تصدى الإمارات لفيروس كورونا.

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر،"في البرزة الأسبوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والترتيبات التي تراعي منهجية تصدي الإمارات لفيروس الكورونا، كلمة سموه تؤكد أن العالم سيتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وتشيد بالاستجابة الوطنية الممنهجة لدولة الإمارات وخطواتها الاستباقية".

واستمر: "كلمات واثقة ومطمئنة من قائد استثنائي، إحاطة بوخالد تتضمن إشادة تقدير مستحقة للقطاع الصحي، والتزام واضح بالمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ودعوة لمراجعة بعض العادات الاجتماعية، قيادة خيّرة ووطن كريم ودولة قادرة؛ هذه يا إخواني إماراتنا".