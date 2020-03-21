اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أنور قرقاش: فى أزمة كورونا اتبعوا الإجراءات الصحية لحماية كبار السن

السبت، 21 مارس 2020 02:20 م
أنور قرقاش: فى أزمة كورونا اتبعوا الإجراءات الصحية لحماية كبار السن الدكتور أنور قرقاش
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، المواطنين من الحفاظ على كبار السن، ووضعهم على رأس الاهتمام والمسئولية، قائلا :"اتبعوا الاجراءات الوطنية لحماية صحتهم".

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"في أزمة كورونا، يجب أن نضع أحباءنا كبار السن على رأس مسؤولياتنا واهتمامنا. احرصوا على الوالد والوالدة وعلى كل عزيز من أقربائكم من كبار السن. واتبعوا الإجراءات الوطنية لحماية صحتهم. راجعوا بعض عاداتكم الاجتماعية حفاظاً على كل ما يمثلونه من غلا ومحبة".

أنور قرقاش
أنور قرقاش

 

وكان الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، قد أكد أن اجراءات الإمارات تعمل على الوقاية من فيروس كورونا بفعالية، موجها رسالة للإماراتيين مفادها:" مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين. وسننجح بتكاتف الجميع". 

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر :"تعمل اجراءاتنا الوطنية في الوقاية من فيروس كورونا بفعالية. وهي تقوم على مبادئ الحماية والاحتراز والوقاية وآلياتها الفحص والحجر المنزلي. مارس حياتك الطبيعية ضمن ثقافة صحية وقائية تحميك وتحافظ على صحة الآخرين. وسننجح بتكاتف الجميع".

وحضر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، "البرزة الأسبوعية"، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى، وأشاد بالترتيبات التي تراعى منهجية تصدى الإمارات لفيروس كورونا.

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر،"في البرزة الأسبوعية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والترتيبات التي تراعي منهجية تصدي الإمارات لفيروس الكورونا، كلمة سموه تؤكد أن العالم سيتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وتشيد بالاستجابة الوطنية الممنهجة لدولة الإمارات وخطواتها الاستباقية".

واستمر: "كلمات واثقة ومطمئنة من قائد استثنائي، إحاطة بوخالد تتضمن إشادة تقدير مستحقة للقطاع الصحي، والتزام واضح بالمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، ودعوة لمراجعة بعض العادات الاجتماعية، قيادة خيّرة ووطن كريم ودولة قادرة؛ هذه يا إخواني إماراتنا".


انور قرقاش

كورونا

فيروس كورونا

الامارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة