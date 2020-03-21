اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 07:07 م
خالد صلاح
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أنجولا تسجل إصابتين بكورونا وموريشيوس تعلن أول وفاة مع انتشار الوباء بإفريقيا

السبت، 21 مارس 2020 05:54 م
أنجولا تسجل إصابتين بكورونا وموريشيوس تعلن أول وفاة مع انتشار الوباء بإفريقيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيروبي (رويترز)

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سجلت أنجولا أول إصابتين بفيروس كورونا، اليوم السبت، كما أعلنت موريشيوس عن أول حالة وفاة مع انتشار الفيروس فى أنحاء أفريقيا، وتأثير الفيروس داخل القارة أخف بالمقارنة بآسيا وأوروبا وتعود معظم الحالات فى أفريقيا إلى أجانب أو أناس عادوا من الخارج.

 

لكن الحالات المؤكدة بدأت فى التسارع بعد وصول العدد إلى 830 شخصا فى أنحاء أفريقيا وفقا لإحصاء لرويترز وتزداد المخاوف بشأن قدرة القارة على التصدى لارتفاع العدد مع افتقارها لحجم المنشآت الطبية المتاحة فى الاقتصادات الأكثر تطورا.

 

وقالت وزيرة الصحة الأنجولية سيلفيا لوتوكوتا فى إفادة إن أول حالتين بالبلاد هما لرجلين عادا من البرتغال يومى 17 و18 مارس، وأعلنت زيمبابوى عن أول إصابة بالفيروس فيها أمس الجمعة وحالة ثانية اليوم السبت بينما سجلت جزيرة موريشيوس، التى رصدت 14 إصابة، أول وفاة بالفيروس وهو رجل عاد من بلجيكا عبر دبي.

 

وأغلقت بلدان أفريقية عديدة الحدود والمدارس والجامعات وحظرت التجمعات الكبيرة لكبح انتشار الفيروس الذى أصاب أكثر من 250 ألف شخص على مستوى العالم وأودى بحياة أكثر من عشرة آلاف.

 

وأكدت جنوب أفريقيا ،التى سجلت أكبر عدد إصابات فى أفريقيا جنوبى الصحراء، رصد 38 حالة جديدة ليرتفع العدد لديها إلى 240، وأكدت نيجيريا، أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، عشر إصابات جديدة بينها ثلاث حالات فى العاصمة أبوجا ليصل العدد الإجمالى هناك إلى 22 مصابا.

 

 


أنجولا

موريشيوس

مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

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