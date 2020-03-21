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أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المتاجر بالعامرية

السبت، 21 مارس 2020 01:49 م
أمن الإسكندرية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المتاجر بالعامرية مديرية أمن الإسكندرية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية ومباحث الإسكندرية فى ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المتاجر بالعامرية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم).. بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقة المتاجر متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (8) وقائع بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما سيئى النية (عاطل ، مقيم بدائرة القسم)  "تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


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