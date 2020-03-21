أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. انخفاض البطاطس والملوخية والبسلة

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 21 -3 2020، انخفاضا في أسعار عددا من الأصناف، داخل الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حيث أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق، وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بالرغم من زيادة الإقبال من المواطنين بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2.5 – 5.5 جنيها ، بينما سجلت أسعار البطاطس انخفاضا لتتراوح بين 1.5 – 3 جنيها للكيلو مقابل 2.5 – 3.5 جنيها للكيلو ، و سجلت الفاصوليا 10 – 12 جنيها، وسعر كيلو البصل 3.5 – 7.5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة5-8جنيهات ، والخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-7 جنيها، وانخفضت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 – 5 جنيها مقابل 4-6 جنيهات، و انخفضت أسعار البسلة لتتراوح بين 6 – 9 جنيهات مقابل 8-10 جنيها.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.