أخبار مصر.. الأوقاف تغلق المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قرار إغلاق المساجد لمدة أسبوعين، وتغيير صيغة الأذان، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية للصحة الوقائية، وقرار البريد بخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة السادسة مساء.

البريد: خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 8.5% بدلا من 9.25%

قال عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتى تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25% وذلك اعتبارا من 19 مارس 2020 بناء على قرار البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومى الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1%.

وأوضح عبده علوان القائم بأعمال رئيس البريد أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية سوف يساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار، مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

السيسي يصدر قرارا بتعيين محمد عوض تاج الدين مستشارا للرئيس للصحة الوقاية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع الدكتور محمد عوض تاج الدين.

السيسي في عيد الأم: أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية لمن ضحت وكانت رمزًا للحكمة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عيد الأم، بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا.

وقال الرئيس علي صفحته الشخصية بموقع التغريدات التدوينات القصيرة "تويتر":"الى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح.

‏إلى أمى..التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان ..عبد الفتاح السيسى".

انفوجراف.. تعرف على أرقام التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد

نشرت الحكومة انفوجراف يتضمن أرقام الحساب للتبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نُفيد بأن هناك حسابًا خاصًا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية.

القوى العاملة: السعودية تمدد تأشيرات الخروج والعودة 6 شهور بدون رسوم

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا، أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة، بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، حيث أشار تقرير من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إلي أنه بعد قرار الكويت بمد تعطيل الدراسة حتى 4 أغسطس 2020 نجحت شركة مصر للطيران بالتنسيق مع الطيران المدنى بكل من مصر والكويت فى تنظيم 4 رحلات لعودة المدرسين اعتبارا من 24 مارس وحتى 30 مارس الجاري على أن يتم الحجز بمعرفة مندوب الشركة بالقنصلية المصرية وبتعاون من جميع أعضاء البعثة.

قطاع التعليم الفنى يطلق قناة على يوتيوب لبث المقررات الدراسية للطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إنشاء قناة التعليم الفنى لخدمة الطلبة والطالبات بالتعليم الفنى بكافة نوعياته، بعد توجهات الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للقناة.

https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q

و أوضحت الوزارة ، أن القناة تقوم علي توفير محتوي تعليمي لكل نوعيات التعليم الفني، موضحة أن الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني اجتمع بفريق العمل بقطاع التعليم الفني ووضع لهم الخطوط العريضة للعمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توقف الدراسة.

القوات المسلحة تطهر وتعقم مجمع التحرير والميادين والشوارع الرئيسية

استكمالًا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط .

كذلك تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق " أنور السادات" وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار فضلًا عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها .

تقرير أمريكى يستشهد بالرسول فى مواجهة كورونا: أول من اقترح الحجر الصحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن تقريرا نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية، ألقت فيه الضوء على تعاليم النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأنه "أول" من اقترح الحجر الصحى والنظافة الشخصية فى حالات انتشار الوباء، قد أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيت يأتى بالتزامن مع الدعوات المتصاعدة للبقاء فى المنازل والحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد19".

التقرير جاء بعنوان: "هل يمكن لقوة الصلاة وحدها وقف جائحة؟ حتى النبى محمد كان له رأى آخر"، حيث قال الطبيب كريج كونسيدين، كاتب التقرير المنشور فى 17 من مارس إن خبراء المناعة مثل الطبيب أنتونى فوتشى يقولون إن النظافة الشخصية الجيدة والحجر الصحى هى أفضل الوسائل لتطويق كوفيد19. وتابع قائلا: هل تعلمون من أيضا اقترح النظافة الشخصية والحجر الصحى خلال انتشار وباء؟ محمد، نبى الإسلام قبل 1400 عام.. ففى الوقت الذى لم يكن فيه الرسول وبأى شكل من الأشكال خبيرا تقليديا بشؤون الأوبئة المميتة، إلا أنه قدم نصائح لمنع ومواجهة تطورات مثل كوفيد19.

صلوا فى بيوتكم..اسمع أول أذان بعد التعديل وإلغاء صلاة الجماعة (فيديو)

رفعت المساجد أذان العصر قبل دقائق في محافظات مصر، وأدى أئمة المساجد الأذان بصيغته الجديدة التي تحث المصلين على أداء صلاتهم في البيوت، بعد قرار وزارة الأوقاف بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، والاكتفاء برفع الأذان منها فقط.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو لرفع الآذان بصيغته الجديدة، اليوم السبت، وصيغة الأذان الجديدة.

بيسيرو مدرب الأهلى السابق يخضع للحجر الصحى فى البرتغال

يخضع جوزيه بيسيرو المدير الفنى للنادى الأهلى السابق ومدرب فنزويلا الحالى للحجر الصحى فى العاصمة البرتغالية لشبونة منذ الأربعاء الماضى بعد عودته من مناطق ذات معدلات عالية من الإصابة بفيروس كورونا مثل إسبانيا وإيطاليا وبنما.

وقال المدرب البرتغالى فى تصريحات لصحيفة "أبولا": "أريد أن أعتنى بأسرتى وأصدقائى لكن قبل كل شىء زوجتى وأطفالى، ولم أتواصل معهم مباشرة منذ عودتى إلى البلاد".

وكشفت الصحيفة أن بيسيرو قام بجولة فى العديد من البلدان للتحدث مع اللاعبين المحتملين للانضمام لمنتخب فنزويلا قبل فترة التوقف التى كانت مقررة فى مار سالجارى وتم إلغاؤها بسبب تأجيل كل المسابقات الرياضية مؤخرًا.

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الأيام الماضية تم تلقى عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى، ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر"، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود:

CBEGEGCXXXX

اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات

الأهلى يغلق فروعه ويعلق تدريبات الكرة والنشاط الرياضى حتى نهاية مارس

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) ابتداءً من الغد و-حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.

وزارة الأوقاف تغلق المساجد وملحقاتها لمنع انتشار فيروس كورونا.. تعطيل صلاة الجماعة وتعقيم الجوامع.. رفع الآذان بصيغة "ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم".. والقرار جاء بعد غلق جامع السيدة زينب أمس

قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية:اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر..أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا في بيوتكم..ألا صلوا في رحالكم..الله أكبر الله أكبر..لا إله إلا الله.

وقالت وزارة الأوقاف، إن القرار يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

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أسباب دفعت البابا تواضروس لقرار غلق الكنائس.. عدم تعليق الفعاليات الكنسية فى كثير من الإيبراشيات.. ومبادرات الأساقفة الفردية لتقليل الزحام وغلق كنائس المهجر بعد انتشار "كورونا" وقرارات الإنجيليين والكاثوليك

فى الوقت الذى كان فيه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لبحث قرار غلق الكنائس، كانت بعض الكنائس في المحافظات تمارس أنشطتها بشكل طبيعي دون مراعاة لاعتبارات الازدحام والاشتراطات الصحية لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا.

السبب الأول: عدم الاستجابة لتعليمات السلامة فى كنائس المحافظات

البطريرك الذى أصدر قرارا الأسبوع الماضي يقضى بوقف تعليق الاجتماعات الكنسية والأنشطة ومدارس الأحد بدأ بنفسه أولا، إذ علق اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذى يترأسه من الكاتدرائية وظهر يلقى عظته الأسبوعية وحيدًا، بينما اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لأساقفة خاصة في الصعيد يجمعون حولهم مئات الأقباط ويتحدثون عن الوباء الذى لا يصيب مؤمن مثلما فعل الأنبا يؤانس أسقف أسيوط الثلاثاء الماضي.

الإمام الأكبر يقرر إغلاق الجامع الأزهر لمدة أسبوعين.. الدكتور أحمد الطيب: حفظ النفس البشرية أعظم مقاصد الشريعة.. وأستاذ تاريخ: إغلاقه أسبوعين ومنع الجماعة والجمعة المرة الأولى في تاريخ الجامع منذ إنشائه

اتخذ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قراراً هاماً بغلق الجامع الأزهر الشريف، مؤقتا، ولمدة أسبوعين، يتم خلالها تعقيم الجامع، حيث تقرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة، ويأتي القرار تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي القرار عقب التزايد المستمر في حالات الإصابة نتيجة المخالطة لحالات إيجابية، بالإضافة إلى أن القرار يأتي ضمن خطة مواجهة الدولة لفيروس كورونا، وجاء نص القرار "تعطيل إقامة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر بشكل مؤقت ابتداء من اليوم السبت، حرصًا على سلامة المصلين، ولحين القضاء على وباء كورونا، مع إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس وينادي المؤذن مع كل أذان "صلوا في بيوتكم".