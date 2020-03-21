آذان كورونا.. شاهد الأذان الجديد بجملة "ألا صلوا فى بيتوكم".. فيديو

كتب تامر إسماعيل صالح

قبل قليل أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة.

والصيغة الجديدة للأذان هى :

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا فى بيوتكم

ألا صلوا فى رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

وينشر اليوم السابع فيديو للأذان الجديد بصيغته المعدلة بسبب أزمة كورونا.