180 شابا متطوعا من مطروح يقودون معركة الوعى ضد فيروس كورونا

مطروح – حسن مشالي

توافد أكثر من 180 شابا من مدن وقرى محافظة مطروح، للالتحاق بالمبادرة التي أطلقتها محافظة مطروح، لإعداد وتدريب فرق ومجموعات من المتطوعين من أبناء المناطق المختلفة بالمحافظة، لتوعية المواطنين بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، والسلوكيات الصحيحة في التعاملات اليومية، للتقليل من مخاطر العدوى، إضافة إلى أعداد أخرى من المتطوعين لتدريبهم لمساعدة الجهات المعنية في أعمال التعقيم للمنشآت العامة.

وأكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مهتم جدا بتنفيذ خطة التوعية بشكل واسع لأهالي مطروح، في مراكز المدن الـ 8 ، وأنه كلفها بالإعلان عن المبادرة والإشراف عليها، والتي تقدم لها عدد كبير من الشباب المحب لوطنه، بشكل يدعو للفخر.

وأوضحت نائب محافظ مطروح، أنها اجتمعت والدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، مع عدد من الشباب المتطوعين، من جمعية الهلال الأحمر، للمشاركة في جهود التوعية لمجابهة فيروس كورونا، والوقوف على خطة العمل وكيفية تنفيذها، لتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات، مع توفير المعدات والأدوات اللازمة في عملية التوعية من ملصقات إرشادية ومستلزمات تطهير وغيرها، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف جهود جميع الجهات المعنية والتوعية والسلوكيات السليمة في مجابهة انتشار الفيروس.

وأضافت نائب محافظ مطروح، أنه جارٍ حالياً تدريب الشباب المتطوعين في مجموعات صغيرة، بمعرفة المختصين، علي أساليب الوقاية من الفيروس وأعراضه وكيفية مواجهته، وسيتم توزيع كل مجموعة في أقرب مكان من سكنها، لتوزيع منشورات تعريفيه بأساليب الوقاية وتوعيه الناس في كافه الشوارع والمحلات والمصالح الحكومية.

وقال محمد حمدي أبو زيد مسئول الشباب والتطوع بجمعية الهلال الأحمر بمطروح، إنه تم عقد لقاءات مع نائب محافظ مطروح والمسولين بالمحافظة، ووضع خطة عمل لتدريب المتطوعين في المبادرة، بمشاركة 30 شابا من المتطوعين بالجمعية، سيتولون تدريب مجموعات المتطوعين، بشكل علمي، حول كيفية التوعية وتقديم المعلومة والإرشاد للمواطنين، ومن المتوقع الانتهاء من تدريب المتطوعين يوم السبت المقبل، وسيتم تقسمهم إلى مجموعات صغيرة، لتوزيعهم على مناطقهم بمراكز ومدن المحافظة، كما سيتم تقسيم مدينة مرسى مطروح، أكبر مدن المحافظة، إلى قطاعات وتوزيع مجموعات المتطوعين فيها، للقاء المواطنين بالشوارع وأماكن عملهم، لتوعيتهم وتوزيع المنشورات الإرشادية والتوعوية حول فيروس كورونا.

وأكد " أبو زيد" أن المعركة مع فيروس كورونا، هي معركة وعي بالدرجة الأولى، وفي حال نجاح معركة الوعي ستتقلص نسب الإصابة، وقد نتجنبها بشكل نهائي، وتتمثل هذه المعركة في قدرة توصيل المعلومة الصحيحة للمواطن وإقناعه بخطورة الموقف، وبذلك سيتحول هو إلى مشارك في التوعية والتأثير في محيطه الاجتماعي.

وأوضح مسئول الشباب والتطوع بجمعية الهلال الأحمر بمطروح، أنه انضم للمبادرة حوالي 150 شابا من المدن المختلفة، وهناك حوالي 30 شابا وفتاة من جمعية الهلال الأحمر المتطوعين لتدريب شباب مبادرة مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات للتعاون مع جهات أخرى مثل مديرية الطب البيطري، لإعداد متطوعين للمشاركة في أعمال التعقيم للمنشآت والأماكن العامة، حيث تتوفر الإمكانيات والمعدات وينقصهم المتطوعين.

وكانت محافظة مطروح، قد لجأت لاستغلال طاقات الشباب الراغبين في التطوع، بالمشاركة في مبادرة أعمال التوعية بفيروس كورونا المستجد، وأعمال التعقيم والتطهير للمنشآت العامة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، من بينها جمعية الهلال الأحمر، وتشكيل مجموعات من الشباب المتطوعين، لدعم الجهات المعنية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، في أعمال التوعية والتعقيم، في إطار تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقاية، من فيروس كورونا، وتقديم الإرشادات التوعوية اللازمة للعاملين بالمصالح الحكومية، والتأكيد على نشر هذه الإجراءات، بما يعمل على توسعة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العامة.

وكانت نائب محافظ مطروح، قد عقدت اجتماعا تمهيديا، مع جمعية الهلال الأحمر المصري بمطروح، لتوزعيهم كمجموعات عمل وتدريب للشباب المتطوع، للوقاية والتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والإشراف على فرق الشباب المتطوع المشارك فى المبادرة، مع تقديم كافة التيسيرات من معدات وأدوات وملصقات للتوعية وغيرها، في نطاق مدن المحافظة.