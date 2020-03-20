ووهان الصينية تنتصر على فيروس كورونا وتكسر الحجر الصحى.. فيديو

ماجد تمراز

أمل جديد بَعثت به مدينة ووهان الصينية، التى كانت منذ بضع أسابيع مركزاً لوباء كورونا المُستجد والمصدر الرئيسي لانتشاره ونشره في العالم.

وخلال الأيام الماضية، لم تبلغ مدينة ووهان عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، ورُسمت البسمة على وجه سُكانها الذى شاهدوا الموت.

وسمحت السلطات المحلية لسكان ووهان بمغادرة شققهم والخروج، ولكن داخل مجمعاتهم السكنية فقط، ولأول مرة كسرت المدينة الباسلة الحجر الصحي منذ انتشار الفيروس.

وأمضت مدينة ووهان، التي كانت مركز بؤرة وباء الفيروس التاجي والتي كانت تعاني في السابق من آلاف الحالات الجديدة كل يوم، حوالي شهرين في حالة إغلاق في محاولة لاحتواء تفشي المرض.