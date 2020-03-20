اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 03:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وفاة عروس بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء فرحها بالشرقية

الجمعة، 20 مارس 2020 03:00 ص
وفاة عروس بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء فرحها بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، حادثا مأساويا، حيث توفيت عروسة أثناء الاستعداد لزفتها، بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة .
 
استقبلت مستشفي بمدينة ههيا ، نيرة .إ.ا"، تعانى من فقدان للوعى مفاجئ، تعرضت له أثناء استعدادها لحفل الزفاف، وتم تقديم الإسعافات الأولية لمحاولة افاقتها ، الا أنها توفيت اثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.
 
وقال أهالي مدينة ههيا، أن العروسة بعد خروجها من الكوافير توجهت لاخذ لقطات تصوير، وبعدها تعرضت لاغماء مفاجئ قبل بدء الزفة و هي نقلت للمستشفي بفستان الزفاف، و توفيت على أثر ازمة قلبية .
 
يذكر ان السكتة القلبية المفاجئة هي فقدان مفاجئ لوظيفة القلب والتنفُّس والوعي تنجم هذه الحالة عادةً عن اضطراب كهربائي في قلبكَ يُعطِّل نشاط الضَّخِّ، ويُوقِف تدفُّق الدم إلى جسمك.
 
السكتة القلبية المفاجئة تختلف عن نوبة قلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى جزء من القلب مسدودًا. إلا أنه يُمكِن أن تُؤدِّي النوبة القلبية أحيانًا إلى حدوث اضطراب كهربائى يُؤدِّى إلى السكتة القلبية المفاجئة.
 
يُمكِن أن تُؤدِّي السكتة القلبية المفاجئة إلى الوفاة، إذا لم يتمَّ علاجه فورًا. من المُمكِن النجاة عند تطبيق العناية الطبية السريعة والمناسبة. يُمكِن أن يُحَسِّن الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، باستخدام مُزيل الرجفان أو حتى الضغط على الصدر فحسب، فُرَصَ البقاء على قيد الحياة حتى وصول اختصاصى الطوارئ.
 
و تحدث علامات وأعراض توقُّف القلب المفاجئ بصورة فورية وجذرية، وتشمل: الإنهيار المفاجئ توقف النبض وتوقف التنفس فقدان الوعي ، أحيانًا تسبق العلامات والأعراض الأخرى توقُّف القلب المفاجئ. قد تتضمن هذه شعور بعدم الراحة فى الصدر ضيق النفس الضَّعف الخفقان لكن يحدث توقُّف القلب المفاجئ غالبًا دون سابق إنذار.

الشرقية

اخبار الشرقية

ههيا

وفاة عروسة في الزفة

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

الأزهر يقرر تطبيق قرارات التربية والتعليم بشأن الامتحانات على طلابه

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

دار الإفتاء: الاحتفال بـ"يوم الأم" مباح شرعًا ومن مظاهر البر والإحسان وليس بدعة

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

اعرف عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المطاعم والكافيهات

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

المتحدث باسم نادى القضاة: تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

الموانئ تمنع عامليها من التعامل المباشر مع أطقم ووكلاء السفن لمنع انتشار كورونا

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

إغلاق شارع ربيعى الجيزى جزئيًا لنقل مرافق متعارضة مع مترو الهرم

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

هكذا واجهت السينما نهاية العالم.. ويل سميث خبير فيروسات يحاول اكتشاف علاج لإنقاذ البشرية في "I Am legend".. وساندرا بولوك فى رحلة المخاطر في فيلم "bird box"..ومهمة صعبة لمقاومة العدوى في "Contagion وCarriers"

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم يعلن مصير امتحانات نهاية الترم للصفوف الدراسية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

"اليوم السابع" أول صحيفة داخل غرف العزل بالصين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة