وفاة عروس بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء فرحها بالشرقية

شهدت مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، حادثا مأساويا، حيث توفيت عروسة أثناء الاستعداد لزفتها، بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة .

استقبلت مستشفي بمدينة ههيا ، نيرة .إ.ا"، تعانى من فقدان للوعى مفاجئ، تعرضت له أثناء استعدادها لحفل الزفاف، وتم تقديم الإسعافات الأولية لمحاولة افاقتها ، الا أنها توفيت اثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وقال أهالي مدينة ههيا، أن العروسة بعد خروجها من الكوافير توجهت لاخذ لقطات تصوير، وبعدها تعرضت لاغماء مفاجئ قبل بدء الزفة و هي نقلت للمستشفي بفستان الزفاف، و توفيت على أثر ازمة قلبية .

يذكر ان السكتة القلبية المفاجئة هي فقدان مفاجئ لوظيفة القلب والتنفُّس والوعي تنجم هذه الحالة عادةً عن اضطراب كهربائي في قلبكَ يُعطِّل نشاط الضَّخِّ، ويُوقِف تدفُّق الدم إلى جسمك.

السكتة القلبية المفاجئة تختلف عن نوبة قلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى جزء من القلب مسدودًا. إلا أنه يُمكِن أن تُؤدِّي النوبة القلبية أحيانًا إلى حدوث اضطراب كهربائى يُؤدِّى إلى السكتة القلبية المفاجئة.

يُمكِن أن تُؤدِّي السكتة القلبية المفاجئة إلى الوفاة، إذا لم يتمَّ علاجه فورًا. من المُمكِن النجاة عند تطبيق العناية الطبية السريعة والمناسبة. يُمكِن أن يُحَسِّن الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، باستخدام مُزيل الرجفان أو حتى الضغط على الصدر فحسب، فُرَصَ البقاء على قيد الحياة حتى وصول اختصاصى الطوارئ.

و تحدث علامات وأعراض توقُّف القلب المفاجئ بصورة فورية وجذرية، وتشمل: الإنهيار المفاجئ توقف النبض وتوقف التنفس فقدان الوعي ، أحيانًا تسبق العلامات والأعراض الأخرى توقُّف القلب المفاجئ. قد تتضمن هذه شعور بعدم الراحة فى الصدر ضيق النفس الضَّعف الخفقان لكن يحدث توقُّف القلب المفاجئ غالبًا دون سابق إنذار.