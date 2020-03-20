اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 02:03 م
خالد صلاح
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وفاة إيطالى متعافى من كورونا بسكتة قلبية بسبب التدخين فى الهند

الجمعة، 20 مارس 2020 01:31 م
وفاة إيطالى متعافى من كورونا بسكتة قلبية بسبب التدخين فى الهند كورونا
أ ش أ

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قال وزير الصحة في ولاية راجستان الهندية راغو شارما، اليوم الجمعة، إن سائحًا إيطاليًا تعافى من فيروس كورونا، توفي نتيجة أزمة قلبية في إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة جايبور عاصمة راجستان.

 

وأكد شارما - في تصريحات نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية - أن السائح الإيطالي لم يمت بسبب فيروس كورونا، فهو أجرى اختبار الكشف عن الفيروس بعد تلقيه العلاج وكانت نتيجته سلبية، ولكن كان لديه مضاعفات أخرى إذ أنه كان مدخنًا شرهًا، ودخل السائح الإيطالي البالغ 69 عامًا المستشفى في جايبور 29 فبراير الماضي وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا في 2 مارس الجاري، وأظهرت نتائج الاختبار إصابة زوجته أيضًا إلا أنها تعافت بعد تلقي العلاج.


وفي 14 مارس الجاري، أعلن الأطباء في المستشفى الهندي أن الرجل الإيطالي تعافى من كورونا بعد إجراء اختبار الكشف عن الفيروس مرتين حيث ثبت تعافيه من الفيروس، ولكن الأطباء اكتشفوا وجود عدوى في الرئة قد ترجع لإفراطه في التدخين.


كورونا

فيروس كورونا

راجستان

الهند

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