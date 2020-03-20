اليوم السابع
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وزير المالية السعودي: مدة مبادرات الدعم المقدم تتراوح بين 3 و9 أشهر

الجمعة، 20 مارس 2020 05:00 م
وزير المالية السعودي: مدة مبادرات الدعم المقدم تتراوح بين 3 و9 أشهر وزير المالية السعودى
كتب عامر مصطفى

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قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إنه لا يتوقع تخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ 9 بالمئة، مؤكداً أن المملكة لديها مرونة في خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مبادرات تخفيف آثار كورونا بدأت فور الإعلان عنها، ومدة مبادرات الدعم تتراوح بين 3 و 9 أشهر، مشيراً إلى أنه من الصعب الآن تحديد الأثر النهائي لفيروس كورونا.

أعلن التلفزيون الرسمى السعودى تطبيق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال للحد من تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، كما ذكرت أنها ستقدم 50 مليار ريال لدعم البنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتزم السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 70 مليار ريال لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية أنه استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة، للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) فقد اتخذت الحكومة عدة قرارات أولها تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبى والطيران الخاص.

وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.

وقررت الحكومة كذلك تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يوماً ابتداءً من السبت عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.


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مواجهة كورونا

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