وزير الصحة القبرصي يناشد المواطنين بالبقاء في المنازل لمنع تفشي فيروس "كورونا"

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قال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو، اليوم الجمعة، إن البلاد في حالة طوارئ.. مناشدًا الشعب القبرصي باتباع الإرشادات والبقاء في المنازل للمساعدة على منع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف إيوانو - في تصريحات نقلتها صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أنه رغم المناشدات المتكررة لحث الناس على المكوث في المنازل، إلا أنه لوحظ عدم اتباع المواطنين للتعليمات، موضحا أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال عدم الالتزام بالتعليمات.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة القبرصية أندرياس خريستو اليوم /الجمعة/ إصابة ضابط شرطة بفيروس "كورونا"، وجار العمل على تتبع المخالطين له.

وكان الضابط خالط حالة ثبت لاحقًا إصابتها بالفيروس وقام بعزل نفسه فور معرفته بهذا الأمر.