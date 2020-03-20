اليوم السابع
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وزير الدفاع التونسى يتفقد جاهزية الجيش للمشاركة فى حظر التجول

الجمعة، 20 مارس 2020 10:12 م
وزير الدفاع التونسى يتفقد جاهزية الجيش للمشاركة فى حظر التجول عناصر من الجيش التونسى
تونس /أ ش أ/

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تفقد وزير الدفاع التونسى عماد الحزقى، جاهزية التشكيلات العسكرية بقاعدة العوينة، والمشاركة بدروها فى مهمة حظر التجول، وذلك فى إطار دعم قوات الأمن الداخلى فى القيام بهذه المهمة، التى تأتى ضمن الإجراءات التونسية للوقاية من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم الجمعة - أن الوزير عبر عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل التشكيلات العسكرية، داعيا إياها إلى "الالتزام بأعلى درجات اليقظة".

كما توجه الوزير إلى منطقة الأمن بالمرسى؛ للإطلاع على الدوريات العسكرية والأمنية المنتشرة هناك، مثمنا مجهودها فى ضمان تطبيق إجراءات حظر التجول فى أحسن الظروف.

يذكر أن تونس، أتخذت سابقا العديد من الإجراءات الوقائية الاستباقية لمحاصرة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم، من بينها حظر التجول والحظر الصحى الشامل على البلاد، وإغلاق الحدود وإلغاء التجمعات والفعاليات فى البلاد التى أعلنت، اليوم الجمعة، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الإصابات فى تونس 54 حالة.

 


وزير الدفاع التونسى

تونس

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