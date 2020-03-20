وزير التنمية المحلية: نسعى لأن يشعر المواطن بنقلة نوعية فى مستوى النظافة

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة لمتابعة سير منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، ووضعها محل التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وتناول الوزيران الموقف الحالى لتجهيز البنية التحتية للمنظومة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث أكدا على ضرورة الانتهاء منها طبقاً للمخطط الزمنى لها، كما ناقشا التعاقدات الخاصة بالمنظومة بمحافظة القاهرة تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء، وإجراءات البدء فى تدريب العاملين على منظومة النظافة الجديدة.

وأكد شعراوى على حرص الوزارة وباقى الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة بأن يشعر المواطنين بنقلة نوعية فى مستوى النظافة فى الشوارع ، مشيرًا إلى الدور الذى تقوم به الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة لمتابعة تنفيذ واستكمال البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحملة الإعلامية التى ستطلقها الوزارة قريباً حول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتعريف المواطنين بالمنظومة ومراحلها وتهيئتهم للمشاركة فيها لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الصحة والبيئة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد في تصريحات سابقة، أن العمل على المنظومة المتكاملة للقمامة جاءت فى ضوء تكليفات رئاسية بأهمية العودة بالمحافظات لسابق عهدها، مشيرًا إلى أن الوزارة استعانت بالدراسات السابقة لدى وزارة البيئة، وتم الاستمرار لمدة سنة شهدت تحديد الكميات المتولدة فى المحافظات، وعدد الشوارع، وعرضها على المحافظين، وتم عمل تقييم لها حتى بعد حركة المحافظين الأخيرة، كما تم تخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ المنظومة الجديدة التى ينبثق منها 3 برامج رئيسية، بداية من البنية التحتية والتشغيل.

وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة للتصدى لمقالب القمامة العشوائية، حيث تم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا للقمامة، فيما يجرى حاليا إنشاء محطات وسيطة منها 29 محطة ثابتة و65 متحركة، وإنشاء 52 خلية دفن، وإنشاء 63 خط تدوير ومعالجة جديد .