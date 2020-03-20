وزير التعليم يقدم حلولا لعقبات يواجهها الطلاب أثناء تطبيق "التعلم عن بعد"

كتب محمود طه حسين

استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعض التساؤلات والأزمات التى يكن أن يقع فيها الطالب، أثناء تطبيق نظام التعليم الجديد "التعلم عن بعد"، حيث قال الوزير: ماذا لو لم يكن عندى إنترنت او شريحة أو موبيل من أى نوع؟.. وماذا لو لم يكن عندي تليفزيون كى أرى القنوات التعليمية؟.. وماذا وماذا من الحجج التى تمنعنى من أداء المشروع اللازم للنجاح في المادة؟.

وتابع وزير التعليم: "فى هذه الحالة يتوجب علي الطالب الذى لم يقدم مشروعا، أن يبدأ العام الدراسى القادم قبل موعده بأسبوعين لاستكمال الدراسة والامتحان للمرور للعام الدراسي التالى، أما إذا قدم مشروعه على منصة التواصل فى موعده قبل 15 مايو 2020 لن يضطر إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين".

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".







