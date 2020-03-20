وزير الإسكان: 80 مليار جنيه تكلفة تنفيذ حى جاردن سيتى بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حى جاردن سيتى العاصمة الإدارية، يتضمن نحو 23 ألف وحدة سكنية، ويقام على مساحة 980 فدان، لافتا إلى أن تكلفة التنفيذ تتخطى الـ80 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال حواره مع برنامج مصر تستطيع ، المذاع على قناة DMC ، أن مساحة الوحدات مختلفة ومتنوعة، تتراوح من 60 متر وحتى 200 متر، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء هذا الحى داخل العاصمة الإدارية، يتمثل فى نقل حياة وسط البلد للعاصمة الإدارية.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم نقل سكان مناطق الروبيكى والمدابغ لمدينة بدر، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من كافة المناطق العشوائية غير الآمنة قى يونيو 2020، لافتا الى ان الوزارة تنفذ نحو 225 الف سكنية لسكان المناطق العشوائية .

وفيما يتعلق بمشروع مثلث ماسبيرو، قال إن نسبة 70%؜ من السكان تم نقلهم وتعويضهم سواء من خلال توفير وحدات سكنية، أو منحهم مبالغ مالية، وباقى السكان سيتم تسكينهم فى المشروع فور الانتهاء من تنفيذ الأبراج السكنية الخاصة بهم ، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ ممشى سياحى فى مثلث ماسبيرو، بطول 5كيلو يبدأ من ماسبيرو وحتى منطقة روح الفرج، وذلك لتنشيط السياحة فى وسط العاصمة .

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن العمل فى منطقة أبراج العاصمة الإدارية يسير بمعدل قياسى، ويتم صب دور بمعدل 5 أيام، والبرج الأيقوني وصل حتى 120 متر حاليا، لافتا إلى أن العمل يسير بشكل متوازى فى عدد 20 برج داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار،، أنه تم استخدام نحو 550 ألف متر خرسانة فى الأبراج، لافتا إلى أن قاعدة البرج الأيقونى استغرقت نحو 40 ساعة عمل متواصل، وتعد ثانى أكبر قاعدة برج فى العالم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تعديل كود المبانى من أجل إنشاء أبراج العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم الاستفادة من كود البناء الأمريكى فى إنشاء الأبراج الشاهقة، موضحا أن منطقة الأبراج بمثابة مدرسة جديدة للهندسة المصرية.