اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإسكان: 80 مليار جنيه تكلفة تنفيذ حى جاردن سيتى بالعاصمة الإدارية

الجمعة، 20 مارس 2020 08:19 م
وزير الإسكان: 80 مليار جنيه تكلفة تنفيذ حى جاردن سيتى بالعاصمة الإدارية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حى جاردن سيتى العاصمة الإدارية، يتضمن نحو 23 ألف وحدة سكنية، ويقام على مساحة 980 فدان، لافتا إلى أن تكلفة التنفيذ تتخطى الـ80 مليار جنيه.
 
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال حواره مع برنامج مصر تستطيع ، المذاع على قناة DMC ، أن مساحة الوحدات مختلفة ومتنوعة، تتراوح من 60 متر وحتى 200 متر، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء هذا الحى داخل العاصمة الإدارية، يتمثل فى نقل حياة وسط البلد للعاصمة الإدارية.
 
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم نقل سكان مناطق الروبيكى والمدابغ لمدينة بدر، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من كافة المناطق العشوائية غير الآمنة قى يونيو 2020، لافتا الى ان الوزارة تنفذ نحو 225 الف سكنية لسكان المناطق العشوائية .
 
وفيما يتعلق بمشروع مثلث ماسبيرو، قال إن نسبة 70%؜ من السكان تم نقلهم وتعويضهم سواء من خلال توفير وحدات سكنية، أو منحهم مبالغ مالية، وباقى السكان سيتم تسكينهم فى المشروع فور الانتهاء من تنفيذ الأبراج السكنية الخاصة بهم ، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ ممشى سياحى فى مثلث ماسبيرو، بطول 5كيلو يبدأ من ماسبيرو وحتى منطقة روح الفرج، وذلك لتنشيط السياحة فى وسط العاصمة .
 
كان  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن العمل فى منطقة أبراج العاصمة الإدارية يسير بمعدل قياسى، ويتم صب دور بمعدل 5 أيام، والبرج الأيقوني وصل حتى 120 متر حاليا، لافتا إلى أن العمل يسير بشكل متوازى فى عدد 20 برج داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأضاف الدكتور عاصم الجزار،، أنه تم استخدام نحو 550 ألف متر خرسانة فى الأبراج، لافتا إلى أن قاعدة البرج الأيقونى استغرقت نحو 40 ساعة عمل متواصل، وتعد ثانى أكبر قاعدة برج فى العالم.
 
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تعديل كود المبانى من أجل إنشاء أبراج العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه تم الاستفادة من كود البناء الأمريكى فى إنشاء الأبراج الشاهقة، موضحا أن منطقة الأبراج بمثابة مدرسة جديدة للهندسة المصرية.
 
 

وزاره الاسكان

العاصمه الاداريه

عاصم الجزار

المناطق العشوائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان: الحكومة قدمت نموذجا فريدا فى التعامل مع الأمطار غير المسبوقة

الجمعة، 20 مارس 2020 12:47 م

وزير الإسكان: تنمية سيناء تبدأ من العاصمة الإدارية.. وعدلنا كود البناء المصرى لإنشاء أبراج العاصمة.. الجزار: مصر أصبحت تصدر خبراتها الهندسية لدول العالم.. ,افتتاح المرحلة الأولى للنهر الأخضر يونيو المقبل

الخميس، 19 مارس 2020 08:45 م

وزير الإسكان: مصر أصبحت تصدر خبراتها في مجال الهندسة لدول العالم

الخميس، 19 مارس 2020 07:54 م

وزير الإسكان: عدلنا كود البناء المصرى لإنشاء أبراج العاصمة الإدارية

الخميس، 19 مارس 2020 07:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

وفاة 627 إيطاليّا بفيروس كورونا اليوم.. وإجمالى الوفيات يرتفع لـ4032 حالة

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

"الداخلية" تداهم مصانع بير السلم المنتجة للمطهرات والمنظفات مجهولة المصدر.. المتهمون استغلوا سعى المواطنين إلى الحصول على منتجات التعقيم لمواجهة كورونا.. وقانونيون: الحبس سنة عقوبة المخالفين

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 20-3-2020

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

حصلت عليها وزيرة الصحة فى زيارة بكين.. أسرار الوثيقة الصينية لمواجهة كورونا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة