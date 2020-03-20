وزير الإسكان: الحكومة قدمت نموذجا فريدا فى التعامل مع الأمطار غير المسبوقة

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لاستعراض تقرير عن أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، فى التعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة التى شهدتها مصر منذ أيام، وتقييم الأداء فى التعامل مع الموقف.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الخطط المُسبقة الموضوعة من قِبَلِ شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، للتعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وما تم تنفيذه على أرض الواقع للتعامل مع سقوط الأمطار، والدروس المستفادة من هذه التجربة، والإجراءات التى سيتم اتخاذها للتعامل مع تلك الظروف فى المستقبل.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاستفادة من تقييم تجربة التعامل مع سقوط الأمطار بكميات غير مسبوقة، والخروج بالدروس المستفادة، ومعرفة أوجه القوة والضعف فى كيفية التعامل مع الأزمة، ووضع حلول دائمة لمواجهة تلك الظروف فى المستقبل، كما تابع الإجراءات العاجلة التى يتم تنفيذها حالياً لإصلاح بعض خطوط المياه، والطرق المتضررة من سقوط الأمطار.

وطالب وزير الإسكان، بإعداد تقرير عن حجم الخسائر فى شركات المياه والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة، مشدداً على ضرورة وضع آليات للمتابعة الدورية لكل مكونات منظومة الصرف الصحي (المحطات - الروافع - الشبكات - المطابق - غيرها)، لتحقيق نقلة نوعية فى أداء منظومة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأثنى الوزير على الجهد المبذول من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، وأجهزة المدن الجديدة، فى التعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، وتواجد القيادات والعاملين بالشارع على مدار اليوم خلال فترة سقوط الأمطار.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتنفيذ أعمال الصيانة لجميع المعدات التى تم استخدامها لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة، لإعادتها إلى الحالة التى كانت عليها قبل الأزمة.