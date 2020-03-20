اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تستجيب لمواطن وترفع اعتمادات إنشاء كوبرى بأسيوط

الجمعة، 20 مارس 2020 01:35 م
وزيرة التخطيط تستجيب لمواطن وترفع اعتمادات إنشاء كوبرى بأسيوط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتب أحمد حمادة

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استجابت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمطلب أحد أهالى قرية أم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بإنشاء كوبرى أعلى الترعة الإبراهيمية، حيث أصدرت وزيرة التخطيط قرارًا لتنفيذ هذا المطلب وزيادة الاعتمادات المالية لإنشاء الكوبرى واعتماده بخطة العام المالى القادم 2020-2021. 
 
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، حرص الوزارة على سرعة الاستجابة للمطالب الحيوية للسادة المواطنين والتى من شأنها الحفاظ على أرواحهم وتحسين مستوى معيشتهم، لافتة إلى أن الوزارة قدمت كل ما لديها إزاء تحقيق هذا المطلب حيث لم يتوانَ مسئولى الوزارة عن مخاطبة المسئولين بمحافظة أسيوط لبحث الأمر معهم بشأن إنشاء الكوبرى وابلاغهم بالموافقة على زيادة الاعتمادات للبدء فى إنشاء أعمال الكوبري.
 
ووجهت وزارة التخطيط الشكر للمواطن لاهتمامه بالصالح العام والذى أوضح فى مطلبه أنه مطلب حيوى لأهالى القرية وتوابعها من القرى المجاورة حماية لهم من حوادث الطرق التى قد تحدث فى أثناء عبور خط الطريق الزراعى السريع (أسوان، القاهرة) وعبورهم يوميًا خط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية مرورًا على كوبرى أبانوب بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية.
 
وكانت وزيرة التخطيط، عن الانتهاء من تنفيذ 85 مشروعًا بالكامل، بتكلفة استثمارية كلية حوالى 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، فى 17 محافظة تتضمن محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بنى سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ، فضلًا عن 5 مشروعات فى دول حوض النيل دولتى أوغندا، السودان. 
 

ترعة الابراهيمية

أسيوط

وزارة التخطيط

أخبار وزارة التخطيط

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