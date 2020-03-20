اليوم السابع
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وزارة الشئون الاجتماعية باليمن تعلق أنشطتها بسبب كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 09:27 م
وزارة الشئون الاجتماعية باليمن تعلق أنشطتها بسبب كورونا إجراءات تعقيم ضد كورونا
إيمان حنا

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وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن الدكتورة ابتهاج الكمال، مدراء مكاتب الوزارة في المحافظات وصناديق الرعاية الاجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بتعليق الأنشطة والفعاليات الرسمية لمدة أسبوعين، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأكدت الكمال، على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء حتى إشعار آخر .

 

ومن جهة أخرى، أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، عن تقديم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، مساعدات صحية تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا.

 

وأوضح وزير الصحة لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي..لافتا إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم.

 

وطالب الوزير المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، بتقديم الدعم والمساندة للحكومة الشرعية..مشيراً الى ان كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية، تقع في إطار المحافظات المحررة.

 

 

ومن جهة أخرى تابع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أحوال الطلاب والجالية اليمنية الذين تم إجلاؤهم من الصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على ضوء الاعلان عن سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا المستجد، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وفق وكالة الانباء اليمينة.

 

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء، مع سفير اليمن لدى الإمارات فهد المنهالي وعدد من الطلاب اليمنيين في الإمارات والذين تم إجلاؤهم من الصين، وهنأهم بالسلامة مع عوائلهم.

 

وتوجه الدكتور معين عبد الملك، بخالص الشكر والتقدير لدولة الامارات على موقفها الإنساني، في إجلاء الطلاب اليمنيين وعوائلهم من مدينة ووهان الصينية واحتضانهم في مدينة الإمارات الإنسانية، وتقديم كافة اشكال الرعاية والعناية لهم والاجراءات الاحترازية الضرورية حتى التاكد من سلامتهم، معربا عن التقدير للبعثة الدبلوماسية اليمنية في ابوظبي على جهودها في التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في تنفيذ عملية الاجلاء، وحتى التاكد من سلامتهم.

 

وعبر وزير الصحة العامة والسكان عن الشكر والامتنان، للمملكة العربية السعودية، لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية..مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية.

 


اليمن

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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