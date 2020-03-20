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واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب "كورونا" من خطاب ترامب واستبدالها بـ"الصينى"

الجمعة، 20 مارس 2020 09:40 ص
واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب "كورونا" من خطاب ترامب واستبدالها بـ"الصينى" ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، صورة التقطها أحد مصوريها لنص تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة، والتى ظهر فيها الشطب على كلمة كورونا، واستبدالها بخط القلم بكلمة الصينى، وهو الوصف الذى تكرر استخدام ترامب له عند الحديث عن كوفيد 19.

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس ترامب استهدف الصين بشكل مباشر أمس الخميس، بزعم أنها سمحت بانتشار فيروس كورونا الذى أمرض الأمريكيين وأدى إلى إغلاق أغلب الحياة اليومية، ودفع الاقتصاد الأمريكى نحو الركود، بينما فند الانتقادات بأنه إدارته لم تستعد لتفشى المرض.

 وواصل الرئيس الامريكى استخدامه لمصطلح الفيروس الصينى، فى إشارة إلى فيروس كورونا الذى ظهر لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية العام الماضى، ولم يستبعد توجيه انتقام اقتصادى نحو بكين.

 وقالت الصحيفة، إن استخدام ترامب لمصطلح الفيروس الصينى أصبح مصدر فخر بين بعض مساعدى البيت الأبيض وأنصاره، واستخدمه الرئيس بشكل أكبر فى تعامله مع حالة الطوارئ الصيحة.

والتقط مصور واشنطن بوست صورة لنسخة مطبوعة من تصريحات ترامب أظهرت شطب كلمة كورونا، وكتابة كلمة الصينى بدلا منها بقلم أسود.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن تحول ترامب إلى إلقاء اللوم بشكل كامل على الصين مع اتساع نطاق الدمار الناتج عن الفيروس فى الولايات المتحدة وزيادة الانتقادات بأن إدارته فوتت فرصا للاستعداد والاستجابة.

فعلى مدار أسابيع فى يناير وفبراير، رفض ترامب علانية فكرة تفشى الفيروس واعتبره خطر ضئيل للغاية على الأمريكيين، حتى عندما قام بحظر السفر الجوى للمواطنين غير الأمريكيين الذين يسافرون من الصين.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلغى اجتماعا لقادة مجموعة السبع فى كامب ديفيد فى يونيو بسبب فيروس كورونا وسيعقد مؤتمرا بالفيديو بدلا من ذلك، حيث يأتى هذا القرار فى الوقت الذى تغلق فيه دول العالم حدودها وتحظر السفر لوقف انتشار الفيروس.


دونالد ترامب

الصين

كورونا

قمة السبع

اليوم السابع بلس

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