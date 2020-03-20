هيئة الصحة البريطانية تتراجع عن نصيحة استخدام الإيبروفين فى حالات كورونا

كتبت إيناس البنا

على الرغم من تقديم هيئة الصحة البريطانية NHS ، نصيحة للمواطنين باستخدام مسكنات الألم عند الاشتباه بكورونا منها أدوية الإيبوبروفين، إلا أن الـ NHS تراجعت عن نصيحتها الأخيرة.

وأوضحت هيئة الصحة البريطانية على موقعها الرسمى أن على الرغم من عدم وجود دليل قوي على أن الإيبوبروفين يمكن أن يجعل فيروس التاجي (COVID-19) أسوأ.

ولكن حتى نحصل على مزيد من المعلومات ، نصحت NHS تناول الباراسيتامول لعلاج أعراض الفيروس التاجى، وذلك إذا لم يخبرك طبيبك بأن الباراسيتامول غير مناسب لحالتك الصحية .

وأوضحت هيئة NHS البريطانية، أنه إذا كان الشخص يتناول بالفعل الإيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى (NSAID) بناءً على نصيحة الطبيب ، فلا يتوقف عن تناوله دون التحقق أولاً من قبل الطبيب المعالج.



توصية NHS بشأن الأيبوبروفين

البقاء في المنزل لوقف انتشار فيروسات التاجية



كنات النصيحة الأولى لهيئة NHS هى البقا في المنزل إذا كان لديك أعراض فيروس التاجي (COVID-19) أو تعيش مع شخص يفعل ذلك، والبقاء فى المنزل يعنى :

لا تذهب للعمل أو المدرسة أو الأماكن العامة.

لا تستخدم وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة.

وقف الزيارات ، مثل الأصدقاء والعائلة ، في منزلك.

لا تخرج لشراء الطعام أو جمع الأدوية ، اطلبها عن طريق الهاتف أو عبر الإنترنت ، أو اطلب من شخص آخر توصيلها إلى منزلك.

ابق على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين.

كم تبقى في المنزل



إذا كانت لديك أعراض لفيروس كورونا ، فستحتاج إلى البقاء في المنزل لمدة 7 أيام.

بعد هذه المدة إذا لم يكن لديك درجة حرارة عالية ، فأنت لست بحاجة إلى البقاء في المنزل

إذا ظلت درجة حرارتك مرتفعة ، ابق في المنزل حتى تعود درجة حرارتك إلى طبيعتها.

لا تحتاج للبقاء في المنزل إذا كنت تعاني من السعال بعد 7 أيام.

يمكن أن يستمر السعال لعدة أسابيع بعد زوال العدوى.