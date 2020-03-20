اليوم السابع
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هطول أمطار متوسطة بمختلف أنحاء شمال سيناء

الجمعة، 20 مارس 2020 10:11 م
هطول أمطار متوسطة بمختلف أنحاء شمال سيناء هطول أمطار متوسطة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تعرضت مختلف مناطق شمال سيناء الليلة لهطول أمطار مابين خفيفة مع هبوب رياح باردة، وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، ولم تتلقى غرفة عمليات المحافظة أى بلاغات بحوادث .

وتسببت الأمطار فى تكون البرك مجددا فى شوارع العريش الفرعية والمناطق المنخفضة على ساحل المدينة وأسفل الكبارى ، وشارع جسر الوادى ، ومنطقة طلال النخيل .

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، وانه اصدر توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

وأهاب المحافظ بالمواطنين من عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترات تساقط الأمطار، و ، وذلك حرصًا علي السلامة العامة لهم وحفاظًا عليهم.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة ، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

وكانت محافظة شمال سيناء شهدت الأسبوع الماضى تقلبات جوية وسيول بمركزى الحسنة ونخل ومجرى وادى العريش ، تسببت فى اضرار لحقت بمنازل اهالى وشبكات الإنارة .

واعلنت مديرية الزراعة بشمال سيناء ، جاهزيتها لتوفير معدات ميكنة زراعية حال استقرار الأوضاع الجوية لمساعدة المزارعين فى حرث الأرض بعد ريها بمياه السيول والأمطار .

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هطول أمطار متوسطة
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هطول أمطار متوسطة
 
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هطول أمطار متوسطة

 

 

 


شمال سيناء

العريش

سقوط امطار

الاحوال الجوية

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