نائب محافظ الدقهلية: توفير 6 طن كلور وأدوات تطهير لمركز ومدينة بلقاس

وقال "الشيخ": تحية تقدير وإجلال لأبناء بلقاس وعلي رأسهم أبناء قرية السماحية الذين ضربوا اروع المثل بالوعي الذاتي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلي المشاركة المجتمعية من الجميع وفي مقدمتهم الشباب من خلال تطهير كافة شوارع المدينة والقري .

وشملت الزيارة تفقد نائب المحافظ شوارع قرية السماحية والوحدة الصحية والتقي بالعديد من أبناء القرية ونقل لهم تحيات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وأكد علي تقديم الدعم الكامل للقرية معنوياً ومادياً وتوفير 3 طن كلور وأدوات مطهرة لتطهير القرية بصفة مستمرة مؤكداً علي أن قرية السماحية ستكون نموذجاً فريداً يفتخر بها ابناء محافظة الدقهلية.

كما شملت زيارة " الشيخ " تفقد مستشفي بلقاس المركزي واطمئن علي سير العملية الطبية داخل المستشفي وتفقد جميع الاقسام العيادات الخارجية والعناية المركزة ومطبخ المستشفي وأشاد بمستوي النظافة العامة وبالأداء المتميز لأطقم العمل من أطباء وتمريض وأكد علي توفير الدعم الكامل لهم و للمستشفى من خلال توفير المستلزمات والأدوات الطبية وكل ما تحتاج إليه.

وتفقد نائب المحافظ شوارع مدينة بلقاس وأعمال التطهير الجارية داخل الشوارع ووجه لرئيس المدينة بالاستمرار بتطهير كافة الشوارع وفي مقدمتها المساجد والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنين بصفة يومية بالتعاون مع المجتمع المدني وأشار الي توفير 6 طن كلور وأدوات تطهير لمركز ومدينة بلقاس خلال أيام.

وفي نهاية الزيارة اجتمع " الشيخ " بالقيادات التنفيذية لمجلس مدينة بلقاس وأكد علي ضرورة مواصلة العمل ليل نهار وتطهير كافة شوارع القري والمدينة وشن حملة توعية للمواطنين بالتعاون مع الصحة لنشر طرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية مواجهته كما أكد علي أن هذه الفترة الحرجة تحتاج منا جميعاً تضافر الجهود والاخلاص في العمل .

حضر الزيارة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس والدكتور أيمن النجار مدير الإدارة الصحية ببلقاس والنائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب .