اليوم السابع
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مياه الأقصر: الانتهاء من توفير مطهرات وكمامات وجوانتى لـ600 منشأة.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 06:45 م
مياه الأقصر: الانتهاء من توفير مطهرات وكمامات وجوانتى لـ600 منشأة.. صور مطهرات طبية وكمامات
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه تم بالتعاون مع قطاعات الشركة المختلفة ( القطاع المالي _قطاع المعامل_ وإدارة التطهير بقطاع التشغيل والصيانة - مديري عموم الإدارات الفرعية)، الانتهاء من أعمال توفير المطهرات الطبية كحول ايثيلي 70 %، وعمل التخفيفات اللازمة بالمعامل الفرعية بالشركة وتوزيعها على العاملين بجميع المواقع التابعة بالشركة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير.

 

وقال اللواء محمد يحيي كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه كان المستهدف من الحملة عدد 600 منشأة تابعة للشركة تشمل مراكز خدمة العملاء والديوان العام ومقار الإدارات الفرعية ومحطات وشبكات المياه والصرف، كما تم توفير مهمات الوقاية الشخصية من كمامات وجوانتيات العاملين بالتحصيل وخدمة العملاء والساقين الأكثر عرضة للتعامل مع الجمهور والتنقل وفقا للمهام الوظيفية الموكلة لهم.

 

وكان قد انطلق رجال المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فى تجهيز مستلزمات ومطهرات كحولية لكافة العاملين بالشركة، وذلك بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، فى العمل طبقاً للتوجيهات لكافة الإدارات التابعة للشركة، والتي تهدف بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير.

 

وكان قد عقد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أمس الأربعاء، اجتماع بكافة الإدارات بمقر ديوان عام الشركة، وذلك بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير، وتوفير قطاع المعامل مستلزمات وقائية ومطهرات كحولية للعاملين بالشركة، وذلك لتطبيق تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة تقسيم العمل داخل الإدارات المختلفة، وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل بكل إدارة والأفرع التابعة للشركة، مع استمرار عمل ورديات التشغيل والصيانة لضمان عمل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشكل الطبيعي دون أى خلل.

 

شركة مياه الأقصر تعلن الإنتهاء من توفير مطهرات طبية وكمامات (1)
شركة مياه الأقصر تعلن الإنتهاء من توفير مطهرات طبية وكمامات 

 

شركة مياه الأقصر تعلن الإنتهاء من توفير مطهرات طبية وكمامات (2)
شركة مياه الأقصر تعلن الإنتهاء من توفير مطهرات طبية وكمامات 

 

شركة مياه الأقصر تعلن الإنتهاء من توفير مطهرات طبية وكمامات (3)
شركة مياه الأقصر تعلن الإنتهاء من توفير مطهرات طبية وكمامات 

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