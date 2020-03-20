موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 20-3-2020

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 20-3-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن طرق الحصول الشهادة السنوية ذات عائد 15%، بالنسبة لعملاء البنك القائمين سيتم عن إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكى لحساب العميل بالبنك، وتوجيه الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانًا.

بنك مصر: شراء الشهادة بفائدة 15% عن طريق القنوات الإلكترونية فقط وليس الفروع قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن طرق الحصول الشهادة السنوية ذات عائد 15%، بالنسبة لعملاء البنك القائمين سيتم عن إضافة المبالغ المراد ربطها إلى الحساب عن طريق تحويل بنكى لحساب العميل بالبنك. وأضاف أنه سيتم فقط ربط الشهادة فقط عن طريق القنوات الإلكترونية ( الإنترنت أو الموبايل البنكى أو مركز الاتصال 19888 أو البريد الإلكترونى ebnmisr@banquemisr.com) وعدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين بالبنك.

"المركزى الأوروبى " يخصص 115 مليار يورو لتسهيل الإقراض طويل الأجل

خصص البنك المركزى الأوروبى 115 مليار يورو (124 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض طويل الأجل مدته 3 سنوات، فى أول عطاء يطرحه منذ تخفيف الشروط لتشجيع البنوك التجارية على الاقتراض.

وفى مواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، قرر البنك المركزى الأسبوع الماضى توفير مزيد من السيولة للبنوك وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75% مما يعنى دفع الأموال إلى المقرضين إذا أقرضوا المال بدورهم إلى الاقتصاد الحقيقي.

وزير المالية السعودى: لا نتوقع تخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ 9%

نشرت قناة العربية في خبر عاجل لها تصريحات وزير المالية السعودي والتى جاء فيها أن المملكة لا تتوقع تخطي عجز الميزانية بنهاية 2020 الـ 9 بالمئة، وأن السلطات السعودية لديها مرونة في خفض الإنفاق إذا دعت الحاجة.

وأعلن التلفزيون الرسمى السعودى تطبيق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، للحد من تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، كما ذكرت أنها ستقدم 50 مليار ريال لدعم البنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتزم السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 70 مليار ريال لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا.

البنك الأهلى: تقليل عدد العملاء بالفروع لـ50% من سعة مقاعد الانتظار

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الجمعة، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية لتأمين المواطنين وموظفى البنك، تشمل أن يكون عدد العملاء بالفرع لن تزيد عن 50% من سعة مقاعد الانتظار فى كل فرع، وذلك اعتبارًا من صباح الأحد المقبل 22 مارس، على أن ينتظر باقى العملاء فى طابور خارج الفرع مراعين المسافات بينهم.

الاتصالات تتيح الاتصال بالخطوط الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانا

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 من التليفون الثابت والتليفون المحمول عبر شبكات المحمول الأربعة مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، كما وجه بإضافة 200 مقدم خدمة إضافى فى مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

التخطيط تنفذ 85 مشروعًا بالموارد المائية بـ1.5 مليار جنيه فى 17 محافظة

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، حيث نشرت الوزارة الملخص التنفيذى للحصاد فيما يخص قطاع الموارد المائية والري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85 مشروعًا بالكامل، بتكلفة استثمارية كلية حوالى 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، فى 17 محافظة تتضمن محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بنى سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ، فضلًا عن 5 مشروعات فى دول حوض النيل دولتى أوغندا، السودان.