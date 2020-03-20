مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:07

ميعاد صلاة العشاء 7:24

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:36 ص

توقيت صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 3:35

توقيت صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:28

توقيت صلاة الظهر 11:59 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 03: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:20 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:22 ص

توقيت صلاة الظهر 11:51

موعد صلاة العصر 3:18

توقيت صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:30 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:14

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:35 م

ميعاد صلاة العشاء 7:44 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:03 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:37 م

توقيت صلاة العشاء 7:46 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:35 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:18 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:18

توقيت صلاة الظهر 11:48 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:54

موعد صلاة العشاء 7:09 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:30 م

موعد صلاة العصر 3:56 م

توقيت صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:47 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:00 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 4:02 م

توقيت صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:00

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:26 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:00 م

مواقيت صلاة العشاء 7:17 م