اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 20 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاه
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
موعد صلاه الفجر 4:32   ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:30
 
موعد صلاة المغرب 6:07
 
ميعاد صلاة العشاء 7:24
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
موعد صلاة الفجر 4:36 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:08
 
موعد صلاة العصر 3:35
 
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
 
موعد صلاة العشاء 7:30 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
موعد صلاة الفجر 4:28
 
توقيت صلاة الظهر 11:59 م
 
موعد صلاة العصر 3:26 م
 
ميعاد صلاة المغرب 03: 6 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:20 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
موعد صلاة الفجر 4:22 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:51
 
موعد صلاة العصر 3:18
 
توقيت صلاة المغرب 5:55 م
 
موعد صلاة العشاء 7:10 م
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان
 
موعد صلاة الفجر 4:30 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
 
موعد صلاة العصر 3:23 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:02 م
 
موعد صلاة العشاء 7:14
 
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
 
مكة
 
موعد صلاة الفجر 5:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
 
موعد صلاة العصر 3:54 م
 
موعد صلاة المغرب 6:35 م
 
ميعاد صلاة العشاء 7:44 م
 
 
المدينة المنورة
 
موعد صلاة الفجر 5:03 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
 
موعد صلاة العصر 3:55 م
 
موعد صلاة المغرب 6:37 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:46 م
 
 
الرياض
 
موعد صلاة الفجر 4:35 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:01 ص
 
موعد صلاة العصر 3:27 م
 
ميعاد صلاة المغرب 6:08 م
 
موعد صلاة العشاء 7:18 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
موعد صلاة الفجر 4:18
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
 
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
 
موعد صلاة المغرب 5:54
 
موعد صلاة العشاء 7:09 م
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
موعد صلاة الفجر 5:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
 
موعد صلاة العصر 3:56 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:34 م
 
موعد صلاة العشاء 7:47 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
موعد صلاة الفجر 5:00 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
 
موعد صلاة العصر 4:02 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:40 م
 
موعد صلاة العشاء 8:00
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
توقيت صلاة الفجر 4:26 ص
 
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
 
توقيت صلاة المغرب  6:00 م
 
مواقيت صلاة العشاء 7:17 م
 
 
 
 

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