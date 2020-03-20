اليوم السابع
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مواطنون يصطفون على كورنيش النيل رغم التحذيرات من انتشار كورونا.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 08:37 م
مواطنون يصطفون على كورنيش النيل رغم التحذيرات من انتشار كورونا.. صور مواطنون يصطفون على كورنيش النيل رغم التحذيرات من انتشار كورونا
كتب أسامة عبد الحميد تصوير حسين طلال

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توافد عدد كبير من المواطنين على كورنيش النيل بالقاهرة، اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة بضرورة بقاء المواطنين بمنازلهم، من أجل الحفاظ على حياتهم من خطر الإصابة بفيرس كورونا.

 

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، صور لتكدس المواطنين على الكورنيش يتوسطهم عدد من الباعة الجائلين، وقيام البعض منهم برحلات نيلية مستقلين المراكب الراسية على الكورنيش، مستمتعين بسطوع الشمس وتحسن حالة الطقس والأحوال الجوية.

 

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قد طالبت الشعب المصري أن يأخذ أزمة فيروس كورونا بجدية شديدة حتى تتم إجراءات الوقاية المطلوبة، موضحة أن اليابان وسنغافورة لم يتفشى فيهما الوباء على الرغم من قربهما من بؤرة المرض، لذلك لابد من التخلص من النظرة التشاؤمية التي تُسيطر على البعض، والاهتمام بشدة بإجراءات الوقاية والنظافة الشخصية.

 

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الصحة تتحرك وفق خطة حكومية تقوم على تقدير الموقف أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات بصورة مطردة، وبتصاعد يتناسب مع الموقف على الأرض، وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الأجهزة والوزارات ذات الصلة.

 

واعتبرت هالة زايد، أن الأزمة الراهنة التي شهدها العالم أجمع، هي فرصة سانحة لنشر التوعية المجتمعية والسعي نحو تغيير السلوكيات غير الإيجابية التي تضر بصحة الأفراد والمُجتمع، داعية إلى اعتبار يوم الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء الجمهورية، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الدولة ومواطنيها.

 

استمرار الرحلات النيلية رغم تحذيرات الحكومة من مرض كورونا
استمرار الرحلات النيلية رغم تحذيرات الحكومة من مرض كورونا

 

اسرة تتنزه على كورنيش النيل
أسرة تتنزه على كورنيش النيل

 

 

اسرة تستقل الكارته فى نزهة على كورنيش النيل
أسرة تستقل الكارته فى نزهة على كورنيش النيل

 

الباعة الجائلين على كورنيش النيل
الباعة الجائلين على كورنيش النيل

 

 

الرحلات النيلية لم تتوقف رغم مطالبة الحكومة المواطنين بالبقاء بالمنازل
الرحلات النيلية لم تتوقف رغم مطالبة الحكومة المواطنين بالبقاء بالمنازل

 

 

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية

 

 

المراكب النيلية بكورنيش النيل
المراكب النيلية بكورنيش النيل

 

 

المراكب النيلية تصطف على كورنيش النيل
المراكب النيلية تصطف على كورنيش النيل

 

 

المراكب النيلية تنظر على الكورنيش للقيام بالرحلات
المراكب النيلية تنظر على الكورنيش للقيام بالرحلات

 

 

المواطنون بكورنيش النيل
المواطنون بكورنيش النيل

 

 

المواطنون على ضفاف النيل
المواطنون على ضفاف النيل

 

 

المواطنون لم يلتزموا المنازل ويواصلون التنزه بكورنيش النيل
المواطنون لم يلتزموا المنازل ويواصلون التنزه بكورنيش النيل

 

 

المواطنون يتركون المنازل ويتنزهون بكورنيش النيل
المواطنون يتركون المنازل ويتنزهون بكورنيش النيل

 

 

المواطنون يتنزهون بكورنيش النيل رغم تحذيرات الحكومة من فيرس كورونا
المواطنون يتنزهون بكورنيش النيل رغم تحذيرات الحكومة من فيرس كورونا

 

 

المواطنون يتنزهون بكورنيش النيل رغم تحذيرات الحكومة من مرض كورونا
المواطنون يتنزهون بكورنيش النيل رغم تحذيرات الحكومة من مرض كورونا

 

 

المواطنون يرتدون الكمامة اثناء استقلال الكارتة على كورنيش النيل
المواطنون يرتدون الكمامة اثناء استقلال الكارتة على كورنيش النيل

 

 

المواطنون يصطفون على ضفاف النيل
المواطنون يصطفون على ضفاف النيل

 

 

المواطنون يصطفون على كورنيش النيل رغم مخاوف مرض كورونا
المواطنون يصطفون على كورنيش النيل رغم مخاوف مرض كورونا

 

 

المواطنون يقضون يومهم على كورنيش النيل
المواطنون يقضون يومهم على كورنيش النيل

 

 

الموطنون يستمتعون بالاجازة على كورنيش النيل رغم تحذيرات الحكومة من مرض كورونا
الموطنون يستمتعون بالاجازة على كورنيش النيل رغم تحذيرات الحكومة من مرض كورونا

 

 

تكدس الموطنوين على ضفاف النيل رغم مطالبة الحكومة لهم بالبقاء فى المنازل
تكدس الموطنوين على ضفاف النيل رغم مطالبة الحكومة لهم بالبقاء فى المنازل

 

 

حركة السيارات بكورنيش النيل
حركة السيارات بكورنيش النيل

 

 

كورنيش النيل (1)
كورنيش النيل

 

 

كورنيش النيل (2)
كورنيش النيل

 

كورنيش النيل (3)
كورنيش النيل

 

كورنيش النيل يستقبل المواطنين رغم تحذيرات الكومة من فيرس كورونا (2)
كورنيش النيل يستقبل المواطنين رغم تحذيرات الكومة من فيرس كورونا

 

 

كورنيش النيل يستقبل المواطنين رغم تحذيرات الكومة من فيرس كورونا (3)
كورنيش النيل يستقبل المواطنين رغم تحذيرات الكومة من فيرس كورونا 

 

 

كورنيش النيل يستقبل المواطنين رغم تحذيرات الكومة من فيرس كورونا
كورنيش النيل 

 

 

كورنيش النيل
كورنيش النيل

 


 


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