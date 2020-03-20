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منتدى شباب العالم يبدأ حملات توعوية عن فيروس "كورونا"

الجمعة، 20 مارس 2020 03:03 م
منتدى شباب العالم يبدأ حملات توعوية عن فيروس "كورونا" منتدى شباب العالم
كتب محمد الجالى

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بدأ منتدى شباب العالم بإطلاق حملات توعوية للشباب من مختلف أنحاء العالم ايماناً بدور الشّباب في المُساهمة في التّغيير الحقيقيّ للمستقبل و إدارة الأزمات والتحديات ، و تتضمن الحملات التوعوية التدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس، وجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19" كما تشمل نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه، وطريقة انتشار العدوى، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، و طرق الوقاية منه .
 
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة إقليمياً و دولياً وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد، الذي مازال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، بات "وباء عالميا"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".
 
ومنتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ .وقد انطلقت النسخة الثالثة من المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وناقشت موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، ، والذكاء الاصطناعي، والاتحادمن أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
 
 

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