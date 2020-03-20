اليوم السابع
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الجمعة، 20 مارس 2020 12:12 م
خالد صلاح
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معهد الإحصاء التركى: معدل البطالة فى تركيا يرتفع إلى 13.7% خلال 2019

الجمعة، 20 مارس 2020 12:11 م
معهد الإحصاء التركى: معدل البطالة فى تركيا يرتفع إلى 13.7% خلال 2019 اردوغان والليرة
اسطنبول – رويترز

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7% بنهاية 2019، ارتفاعا من 11% قبل عام، حيث قال معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من الشهر إن معدل البطالة زاد إلى 13.7% في الفترة بين نوفمبر ويناير من 13.3% قبل شهر.
 
وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، قد ذكر أن شركة «Boyner» وشركة «YKM» والعديد من الشركات التركية، أعلنوا إغلاق متاجرهم بشكل مؤقت بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وفقًا للأرقام الرسمية، انتشر فيروس كورونا الجديد بشكل سريع في تركيا، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 191، كما فقد شخصان حياتهما بسبب الفيروس، ولهذا السبب أعلنت شركة «Boyner» وشركة «YKM» في تركيا، إغلاق جميع محلاتها فى تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا 19 مارس 2020.
 
وعقب شركة  «Boyner»، أعلنت أكثر من 20 شركة و علامة تجارية، أنها أغلقت متاجرها بشكل مؤقت، وقالت شركة «Boyner» على حسابها الخاص بموقع تويتر: نظرًا لانتشار فيروس كورونا الجديد في العالم وبلدنا، فإننا نهتم بصحة ومخاوف عملائنا الكرام وجميع موظفينا وعائلاتهم وأحبائهم. وفي إطار مسؤوليتنا تجاة تباطؤ انتشار الفيروس، سنغلق جميع محلات شركة (Boyner) وشركة (YKM) في تركيا بشكل مؤقت اعتبارًا منذ 19 مارس 2020 مع الحفاظ على حساسيتنا المعتادة حول حقوق الموظف والعامل.
 
وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو، تحدث للصحفيين الذين استضافهم بمنزله بمدينة قونيا عن أسباب انفصاله عن حزب العدالة والتنمية وتأسيس حزب جديد، حيث استرجع داوود أوغلو ذكريات الأيام الأخيرة له في حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أنه في الفترة التي كان يحارب فيها الإرهاب بتركيا قام مرشح إسطنبول السابق عن حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم بإنشاء مقر له بأنقرة وجمع توقيعات ضده.
 

البطالة فى تركيا

اقتصاد تركيا

تركيا

معهد الإحصاء

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