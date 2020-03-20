اليوم السابع
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مصرع عنصر إجرامى خطر بقنا فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة

الجمعة، 20 مارس 2020 12:56 م
مصرع عنصر إجرامى خطر بقنا فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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أسفرت حملات الأجهزة الأمنية، بمديرية قنا، عن مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مطلوب ضبطه فى واقعة مقتل وإصابة 3 من أشقائه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن قنا، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت، من إحدى المستشفيات بوصول 3 أشخاص أشقاء (إثنين منهم "جثة هامدة"، والآخر"مصاب بعدة طلقات نارية"- جميعهم مقيمين بقرية أبو شوشة دائرة المركز)، واتهام شقيقهم (عاطل - مقيم بذات العنوان) لشقيقهم (عاطل - سبق اتهامه فى 4 قضايا " قتل، خطف شخص بالإكراه والشروع فى قتله، ضرب" - ومقيم بذات القرية)، بإطلاق أعيرة نارية على أشقائه من سلاح نارى كان بحوزته، مما أدى لوفاة إثنين وإصابة الثالث لوجود خلافات مالية بينهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى اختباء المتهم بإحدى المناطق بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية ولدى وصول القوات، بادر المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، فبادلته إطلاق النيران، أسفر ذلك عن مصرع المتهم المذكور، وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية - طبنجة - 23 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).


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قتلن مصرع عنصر شديد الخطورة

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