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مصرع طفلتين فى حريق داخل منزلهما بقرية الغريرة جنوب الأقصر

الجمعة، 20 مارس 2020 11:43 ص
مصرع طفلتين فى حريق داخل منزلهما بقرية الغريرة جنوب الأقصر إسعاف
الأقصر – أحمد مرعى

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لقيت طفلتين مصرعهما في حريق نشب داخل منزلهما بقرية الغريرة التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حيث اندلعت النيران بالمنزل عقب اشتعال البوتجاز، وتم نقل جثمان الطفلتين لمشرحة مستشفى إسنا، لحين فحصهما وإعداد التقرير الطبى اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة، إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى منزل المواطن "محمود.ح" من قرية الغريرة التابعة لمدينة إسنا بمجلس قروي الكيمان، صباح اليوم الجمعة، وذلك نتيجة إشعال بوتاجاز بالمنزل المكون من حجرتين مبنى بالطوب الأبيض اللبن والخشب والصاج، مما أدى إلى وفاة الطفلتين "فرحة.م.ح" 7 سنوات، و"شيماء.م.ح" 6 سنوات، وذلك أثناء نومهما على سرير فى حجرة المنزل، وتم على الفور نقلهم إلى مشرحة مستشفى إسنا.

ولدى تلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا الإخطار، تم إبلاغ غرفة عمليات المجلس وعلى الفور انتقل رئيس غرفة العمليات جمال عبد المحسن، وقيادات ومسئولى القرية، تم تقديم بلاغ لرجال المطافئ والإسعاف والشرطة الذين انتقلوا لموقع الحدث، وتم إخماد الحريق عن طريق المطافئ وجارى إجراء المعاينة بمعرفة مفتش الصحة وعمل التقرير الطبية اللازمة بوفاة الطفلتين، وجارى عمل المحضر اللازم بمعرفة رجال الشرطة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العثور على طفل متغيب من منزله منذ حوالى 5 أيام مضت، وهو متوفى داخل حجرة في منزل أحد جيرانه أسرته بمنطقة الغابة بقرية القرايا فى إسنا، وتم نقل جثمان الطفل المتوفى لمشرحة مستشفى إسنا، لحين إعداد تقرير الطب الشرعي اللازم حول الواقعة، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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