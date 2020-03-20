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مشغلو مطارات بريطانيا: نحتاج الدعم.. والحكومة: الأمر مشروط بحركة المحاور

الجمعة، 20 مارس 2020 11:35 ص
مشغلو مطارات بريطانيا: نحتاج الدعم.. والحكومة: الأمر مشروط بحركة المحاور كورونا
كتبت: نهال طارق

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ترأس وزير النقل البريطاني جرانت شابس محادثات مع شركات الطيران والمطارات حول خطة إنقاذ محتملة للشركات بالمليارات، حيث تصر الحكومة على أن الطرق الرئيسية يجب أن تظل مفتوحة لإعادة السياح العالقين إلى منازلهم، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان.

 

وأشارت الجارديان إلى تدهور أوضاع شركات الطيران بشكل ملحوظ، حيث أعلن وزير الخارجية دومينيك راب أن الشعب البريطاني ينصح الآن بتجنب أي سفر غير ضروري إلى الخارج لمدة 30 يومًا على الأقل.

 

لكن في الوقت الذي أثار فيه أعضاء البرلمان حالات من المواطنين العالقين في الخارج ، قال راب إن اعادتهم إلى الوطن كانت مكلفة وصعبة التنظيم ، وتعتزم الحكومة الاعتماد بشكل أساسي على شركات الطيران التجارية لإعادة مواطنيها، وأشار أيضا إلى ضرورة إبقاء طرق الشحن الرئيسية مفتوحة، لضمان عدم تعطيل سلاسل التوريد.

 

وتحدث شابس إلى مديري الخطوط الجوية والمطارات، وقال مصدر كبير في وايتهول أنه وضح الأمر لشركات الطيران أن أي مساعدة ستكون مشروطة بضمان استمرار حركة المحاور الرئيسية.

 

ومن جانبها أعلنت شركة Ryanair أنها ستنهي جميع الرحلات باستثناء عدد قليل من الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وأيرلندا اعتبارًا من 24 مارس.

 

وفي نفس السياق تم الاعلان عن إن الحكومة تناقش "حزمة دعم محتملة محددة لشركات الطيران والمطارات" ، حيث أعلن عن حزمة إنقاذ اقتصادية تشمل 330 مليار جنيه استرليني في صورة  قروض مدعومة من دافعي الضرائب للأعمال.

 

تتحدث شركات الطيران عن "أزمة سيولة" وتبحث عن قروض طارئة وقالت مصادر في الصناعة إن الحكومة كانت تستمع لكنها لم توضح المساعدة التي ستكون متاحة ، وكان هناك بعض القلق من أن الوزراء لم يكونوا على علم بمدى الأزمة ، حيث انخفض عدد الركاب بنسبة 90٪ في العديد من المطارات ، بما في ذلك المحاور الرئيسية.

 

وووفقا للتقرير قال متحدث باسم اتحاد مشغلي المطارات: "نحتاج إلى الدعم في أيام وليس أسابيع".

 

لا تزال شركات الطيران لديها مخاوف بشأن مسؤوليتها القانونية تجاه أي مسافرين متبقين بموجب قواعد تعويض الاتحاد الأوروبي.

 

ومن جانبها دعت المطارات البريطانية إلى امكانية الحصول على قروض طارئة كإجراء أخير، وتشمل التدابير الإضافية تعليق جميع الضرائب الحكومية والمحلية على الطيران ، وتأجيل مدفوعات ضريبة القيمة المضافة والإعفاء من تكاليف الشرطة في المطارات.

كما قد تبحث الصناعة أيضًا عن تخفيف القواعد على المدى القصير بشأن إعادة تدريب الموظفين المنتظمين ، لتمكن العمليات من الرجوع السريع بمجرد استئناف الرحلات الجوية.

 

قال تشارلي كورنيش ، الرئيس التنفيذي لشركة MAG ، التي تمتلك مطارات مانشستر ولندن ستانستيد وشرق ميدلاندز: "من المهم الآن للزملاء والعملاء والمساهمين أن نرى دعمًا محددًا وملموسًا خلال الأيام القليلة المقبلةـ مع انخفاض الإيرادات بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة ، تحتاج المطارات الكبيرة والصغيرة إلى معرفة كيف ستساعدها الحكومة".


المملكة المتحدة

قطاع الطيران

حزمة مساعدات

وباء كورونا

الاتحاد الاوروبي

المطارات البريطانية

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