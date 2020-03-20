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"مستقبل وطن" يواصل تعقيم المنشآت الحكومية لمواجهة كورونا في الغربية

الجمعة، 20 مارس 2020 12:14 م
"مستقبل وطن" يواصل تعقيم المنشآت الحكومية لمواجهة كورونا في الغربية مستقبل وطن يواصل تعقيم المنشآت
كتب ـ هشام عبد الجليل

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واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة الغربية، جهوده في تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية في مركز المحلة، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ عدة حملات تطهير لعدد من المساجد والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب ومركز الشرطة، إلى جانب تعقيم محطات مياه الشرب والوحدات الصحية.

وأكد الدكتور على عبد الظاهر أمين مركز المحلة، أن هذه المشاركة تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، وفي إطار المشاركة الفعالة لأمانة الغربية بقيادة المحاسب محمد عريبي في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعي، كون حزب مستقبل وطن، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة في تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

وبدأ حزب مستقبل وطن، في إطلاق فرق التعقيم والتطهير، بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، في عدد من المساجد والكنائس بنطاق دائرة المنتزة.

مستقبل وطن يواصل تعقيم المنشآت (1)
 
مستقبل وطن يواصل تعقيم المنشآت (2)

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