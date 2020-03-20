اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مارس 2020 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مستقبل وطن" يواصل إطلاق فرق التعقيم لمواجهة "كورونا" بمحافظة أسوان

الجمعة، 20 مارس 2020 12:14 م
"مستقبل وطن" يواصل إطلاق فرق التعقيم لمواجهة "كورونا" بمحافظة أسوان المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة أسوان، جهوده في تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمواقع الخدمية والمساجد، وذلك كأجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وتحت رعاية النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة.

وقامت أمانة الحزب بقسم ثان أسوان، بتعقيم جميع المصالح الحكومية ضد فيروس كروانا وقد شملت الحملة عدة مواقع في دائرة القسم مثل مناطق السيل وخور عواضة وشملت عددا من المدارس والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية.

وكان حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان قد أطلق حملة فى مراكز المحافظة لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب رشاد، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي،  وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن الحزب شكل فرق فى جميع المحافظات، وقام بتوزيع مطهرات وكمامات علي المواطنين والمصالح الحكومية وعمل فرق توعوية بمخاطر مرض كورونا وكيفية الحماية منه، بجانب تشكيل فرق لتعقيم المنشأت والمحال التجارية.

 

 


مستقبل وطن

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

مجلس النواب

عاجل

تعقيم

الكحول

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

الصحة تناشد العائدين من العمرة التزام منازلهم 14 يوما للوقاية من كورونا

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

المقاهى المخالفة تحت مجهر الداخلية.. غلق الكافتيريات والكافيهات بسبب كورونا.. الأمن يستهدف النوادى الليلية والمراكز التجارية فى الفترات المسائية.. والأهالى يعاونوا الشرطة فى مهمتهم لمنع الزحام والاختلاط

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

واشنطن بوست تنشر صورة تكشف شطب كورونا من خطاب ترامب واستبدالها بالصينى

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

التنمية المحلية توضح كيفية الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

تعرف على قرار غلق الأوقاف لدورات مياه المساجد × 10 نقاط

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

بالأرقام.. كيف ستتأثر أفريقيا اقتصاديًا من تفشى وباء "كورونا" عالميًا؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

"الكول سنتر والإنترنت".. كيف تتجنب الزحام وتستخرج الأوراق الرسمية من المنزل؟

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

السعودية تعلق رحلات الطيران الداخلى ونشاط الحافلات لمدة 14 يوما

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

حصاد مرحلة البناء.. تعرف على المشروعات المنفذة بالزراعة × 8 نقاط

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية توضح حكم الصلاة بالجوانتى والكمامة

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

كيف تعمل الإخوان على بث الرعب عبر نشر الشائعات والأكاذيب؟.. خبير يُجيب

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

جمعية فلكية: طولا النهار والليل يتساويان اليوم 12 ساعة لكل منهما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة