"مستقبل وطن" يواصل إطلاق فرق التعقيم لمواجهة "كورونا" بمحافظة أسوان

كتب ـ هشام عبد الجليل

واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة أسوان، جهوده في تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والمواقع الخدمية والمساجد، وذلك كأجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وتحت رعاية النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة.

وقامت أمانة الحزب بقسم ثان أسوان، بتعقيم جميع المصالح الحكومية ضد فيروس كروانا وقد شملت الحملة عدة مواقع في دائرة القسم مثل مناطق السيل وخور عواضة وشملت عددا من المدارس والمساجد والكنائس والمصالح الحكومية.

وكان حزب مستقبل وطن بمحافظة أسوان قد أطلق حملة فى مراكز المحافظة لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب رشاد، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن الحزب شكل فرق فى جميع المحافظات، وقام بتوزيع مطهرات وكمامات علي المواطنين والمصالح الحكومية وعمل فرق توعوية بمخاطر مرض كورونا وكيفية الحماية منه، بجانب تشكيل فرق لتعقيم المنشأت والمحال التجارية.